Deputado Bernardo Carli morre em acidente de avião no Paraná

Narley Resende

Autoridades da Polícia Militar e familiares confirmaram na tarde deste domingo (22) que uma das vítimas que morreram em um acidente com um avião monomotor no município de Paula Freitas, Regiao Sul do Paraná, é o deputado estadual Bernardo Carli (PSDB). A aeronave caiu por volta 11h30 com três pessoas a bordo no limite da cidade com Irineópolis, no Norte de Santa Catarina, em região de difícil acesso.

Bernardo viajava com piloto e copiloto da aeronave. As identidades das duas outras vítimas ainda não foram confirmadas. O monomotor saiu de Guarapuava, região central do Paraná, com destino a União da Vitória. O deputado estava a caminho de participar da 62ª edição da Festa dos Motoristas mesma região.

No final desta tarde a família divulgou uma nota. Veja a íntegra