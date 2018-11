Deputado do PSB representa no TRE contra santinho falso com número do PSDB

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-líder do governo de Geraldo Alckmin (PSDB) na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual Barros Munhoz, que trocou o PSDB pelo PSB neste ano, registrou uma denúncia no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) por fraude eleitoral, após sua equipe identificar santinhos que traziam um número falso do candidato e do governador Márcio França (PSB).

Segundo Munhoz, os santinhos com número errado foram espalhados nas portas de escolas de Amparo, Itapira e Mogi Guaçu, municípios do interior paulista onde ele costuma ser bem votado. Em vez de trazer seu número novo, com a legenda do PSB, os folhetos traziam seu número de eleições passadas, com a legenda do PSDB. O governador Márcio França também aparece identificado com o número de urna dos tucanos, e não do seu partido.

"Só apresentei o fato, cabe à Polícia Federal averiguar. Isso é crime eleitoral, falsificar material de campanha. Nunca vi uma coisa tão bárbara nos meus 42 anos de vida política", disse o parlamentar, que disputa reeleição para o sexto mandato.

O número erroneamente atribuído a Munhoz pertence, nesta eleição, a um candidato a deputado estadual pelo PSDB de Santo André, no ABC Paulista.