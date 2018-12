Deputado eleito ameaça investigar escola no Rio

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O deputado federal eleito Daniel Silveira (PSL-RJ) divulgou vídeo prometendo usar seu cargo para investigar a gestão do colégio estadual Dom Pedro 2º, em Petrópolis, no interior do Rio.

Silveira, que só iniciará seu mandato no ano que vem, diz em uma gravação feita no sábado (24) que visitou o colégio junto com um assessor. Após a visita, segundo ele, a diretora Andrea Nunes Constâncio teria "retaliado os funcionários que o recepcionaram", por isso a escola seria a primeira a passar por auditoria.

"Se você tem medo, diretora, que um deputado federal esteja na sua escola, ainda mais um deputado com a minha vertente, conservadora, que combate a ideologia socialista comunista, frequente à sua escola, isso me cheira a merda. E se cheira a merda eu vou fazer um favor a você, e você será uma das primeiras que vou solicitar auditoria", diz ele no vídeo.

Daniel Silveira já havia causado polêmica ao participar, dias antes das eleições, do episódio em que uma placa de rua simbólica feita em homenagem à vereadora assassinada Marielle Franco (PSOL) foi retirada do centro do Rio e quebrada, junto ao deputado estadual eleito Rodrigo Amorim (PSL) e ao governador eleito Wilson Witzel (PSC).

Instituições que representam funcionários de escolas do RJ, como o Sede (Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação), a Feteerj (Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino) e a Aderj (Associação dos Diretores de Escolas Públicas), divulgaram notas repudiando o vídeo do deputado eleito.

À Folha de S.Paulo Silveira afirmou que foi à unidade a convite de dois professores que queriam melhorar o sistema de notas e presenças da escola: "Eu não fui fiscalizar, fui para fazer uma provável aliança para, via estado, viabilizar a modernização do sistema e facilitar o trabalho dela [da diretora]", disse.

No vídeo que divulgou, o deputado eleito diz que "todos os professores têm o seu respeito, professores de esquerda têm o seu desprezo".

"Iremos criminalizar e punir qualquer professor ou diretor que esteja doutrinando adolescentes em escolas com a ideologia socialista comunista. Tenha certeza: vocês não darão mais um passo sem que nós venhamos a intervir e punir vocês", afirmou.