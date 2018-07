Deputado estadual Bernardo Ribas Carli morre em acidente aéreo no PR

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente aéreo no município de Paula Freitas, no sul do Paraná, na manhã deste domingo (22), matou o deputado estadual Bernardo Ribas Carli (PSDB), segundo informações de sua assessoria. Além do deputado, dois pilotos também morreram na queda.

O deputado decolou de Guarapuava nesta manhã com destino ao município de União da Vitória, no sul do Paraná.

Sua assessoria afirmou que o deputado participaria da 62ª Festa dos Motoristas, na Paróquia Nossa Senhora de Salete. O convite foi feito pelo prefeito Santin Roveda.

A governadora do Paraná, Cida Borghetti (Progressistas), decretou luto oficial de três dias. O velório será na Prefeitura de Guarapuava.

Autoridades local investigam a causa do acidente.

DEPUTADO

Bernardo Ribas Carli, 32, nasceu em Guarapuava, na região central do Paraná, e era graduado em Administração de Empresas.

Bernardo é filho do ex-prefeito de Guarapuava, Luiz Fernando Ribas Carli, e irmão do ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho, condenado por matar duas pessoas em um acidente de trânsito.

Bernardo cumpria o segundo mandato como deputado estadual.