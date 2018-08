Deputado Silvio Costa é cotado para assumir a vice de Ciro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado Silvio Costa (Avante-PE) é cotado para assumir a vaga de vice na chapa de Ciro Gomes (PDT).

Ele, que foi um ferrenho opositor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e hoje defende a liberação da candidatura de Lula, segundo aliados, se decepcionou com a decisão do PT de rifar a pré-candidatura de Marília Arraes (PT-PE) ao governo de Pernambuco. Ele vinha apoiando pesadamente o lançamento de Marília.

Costa tem boa relação pessoal com Ciro e seu partido, o Avante, está solteiro na eleição nacional.

Procurado, o deputado disse que “ninguém é candidato a vice, mas seria para mim um privilégio”.