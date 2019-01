Deputados da base de Bolsonaro comemoram Jean Wyllys deixar o país

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Parlamentares da base do presidente Jair Bolsonaro (PSL) comemoraram nas redes sociais a notícia de que um colega de Congresso, o deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ), decidiu deixar o país após ameaças.

Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), soltou nota em que lamenta a decisão do deputado. "Lamento a decisão tomada pelo deputado Jean Wyllys. Como presidente da Casa, e seu colega na Câmara, mesmo estando em posições divergentes no campo das ideias, reconheço a importância do seu mandato. Nenhum parlamentar pode se sentir ameaçado, ninguém pode ameaçar um deputado federal e sentir-se impune", diz o texto.

Nesta quinta-feira (24), após a Folha de S.Paulo divulgar que o deputado não assumirá o mandato para o qual foi reeleito e que diz temer por sua vida, deputados como Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), Joice Hasselmann (PSL-SP), Alexandre Frota (PSL-SP) e Carlos Jordy (PSL-RJ) foram ao Twitter para fazer piadas.

"Se a vida da maioria dos brasileiros ainda está ruim, imagina pra quem cuspiu na cara do presidente!?", escreveu Sóstenes, que é um dos postulantes ao comando da bancada evangélica na Câmara, finalizando com dois "emojis" de gargalhada.

Hasselmann publicou um vídeo em que mostra ter recebido uma cabeça de porco como ameaça, e afirma que o parlamentar do PSOL "teria um piti louco" se recebesse pacote semelhante.

"Fico imaginando a reação de @jeanwyllys_real tivesse recebido um presentinho desses. Talvez sairia correndo aos gritos, arrancando os cabelos e dando um piti louco", escreveu a deputada, que almeja ser líder do PSL, partido de Bolsonaro.

Já Jordy afirmou que o parlamentar do PSOL quer se tornar "um novo Freixo", em relação ao deputado Marcelo Freixo (RJ), correligionário de Wyllys e que sofreu ameaças e anda com escolta.

"Jean Wyllys desiste do mandato de deputado federal e vai para fora do Brasil dizendo estar com medo de ameaças. Muito arriscada essa sua tentativa de se tornar um novo Freixo, hein? Melhor dizer que está pagando a promessa de Bolsonaro ser eleito. #TchauQuerida", afirmou Jordy.

Frota foi outro que usou as redes sociais para ironizar o deputado da oposição: "Jean Willys partiu desistiu magoei achei que o Deputado fosse sentar ao meu lado... #voltajean rsrs", escreveu.