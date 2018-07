DER-PR fará, na quinta-feira, leilão de 1.500 veículos apreendidos

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) realiza nesta quinta-feira (19/7) um leilão de veículos apreendidos há mais de 60 dias nas rodovias estaduais. Serão comercializados 128 lotes de sucatas, que totalizam cerca de 1.500 veículos – entre automóveis leves, ciclomotores e caminhões. O leilão será no auditório do DER-PR (Avenida Iguaçu, 420, 1° andar, bairro Rebouças – Curitiba).

Serão leiloados veículos envolvidos em acidentes, com problemas de documentação ou sem condições de uso, que não foram resgatados pelos proprietários no prazo legal. Os recursos arrecadados com o leilão serão usados para quitar os débitos.

Esta ação também contribui para qualidade do meio ambiente e colabora com o trabalho desenvolvido pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), evitando o acúmulo nos pátios localizados nas margens das rodovias paranaenses.

PEÇAS – Os veículos serão leiloados nas condições em que se encontram e baixados no Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores), não podendo ser registrados ou licenciados. É proibida a sua circulação em via pública, pois se destinam exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas peças e partes metálicas.

Somente poderão participar do leilão empresas de autopeças, sucatas e ferros-velhos devidamente legalizados e cadastrados na Junta Comercial do Paraná e no Detran-PR. Até amanhã (18/7), das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, representantes legais das empresas interessadas podem realizar a conferência visual das sucatas nos depósitos.

SERVIÇO:

Leilão de sucatas do DER-PR

Data: quinta-feira (19/7)

Horário: 14 horas

Local: Auditório do DER-PR

Endereço: Av. Iguaçu, 420, 1° andar, bairro Rebouças – Curitiba

Informações: Edital completo e relação dos locais de visitação podem ser acessados no site www.der.pr.gov.br