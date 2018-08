DER-PR licita novo trecho da duplicação da Rodovia da Uva

Da Redação Bem Paraná

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) deverá lançar em setembro a licitação para elaboração do projeto de duplicação do Lote 1 da Rodovia da Uva (PR-417), na Região Metropolitana de Curitiba. A contratação será feita com recursos do Governo do Estado. Está prevista a construção de três faixas em cada sentido em um trecho de 3,8 quilômetros, entre a interseção com a Rua Theodoro Makiolka, ao lado da Paróquia Santa Cândida, em Curitiba, até o entroncamento com a Contorno Norte (PR-418).

O anúncio do edital foi feito pelo secretário de Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion, em reunião com a prefeita de Colombo, Beti Pavin, ontem. “Com esta obra, estamos fazendo a duplicação de todas as rodovias que ligam Curitiba à região metropolitana”, disse Lupion.

Segundo ele, o maior benefício será a fluidez no trânsito. “Vai resolver os constantes engarrafamentos no trecho, que recebe um tráfego pesado de quem vem do Contorno Norte para Curitiba e se soma ao trecho da Rodovia da Uva que está sendo duplicado”.

Após a conclusão do processo licitatório, o projeto deverá ser finalizado no prazo máximo de nove meses. Serão necessários estudos técnicos mais aprofundados visando a implantação de interseções em desnível, como viadutos ou trincheiras, nas confluências com o Contorno Norte e na entrada do Jardim Osasco. Na região do Santa Cândida, está prevista uma rotatória. á está em andamento a duplicação de 6,2 km da Rodovia da Uva, entre o Contorno Norte de Curitiba e a Rua Orlando Ceccon.