Derrota da Globo no ‘Vídeo Show’ escancara comodismo da concorrência

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Esse assunto do “Vídeo Show” já deu... O programa continua em dificuldades e só Deus sabe até quando as mudanças mais recentes irão resistir. Mas meio que deixando ele de lado, fazendo valer apenas as suas consequências, é interessante ver uma Globo insatisfeita, tentando a todo custo virar esse jogo. E, de tanto errar, correndo até o risco de um dia vir a acertar. Um inconformismo inteiramente salutar, que passa longe das outras emissoras, já inteiramente adaptadas à condição de derrotadas. Um estado de tão absoluto comodismo, que se estabeleceu a vice-liderança como o limite máximo a ser alcançado. Não existe nunca a determinação de ganhar, mas só e o sempre presente medo de perder. Tudo bem diferente do que acontecia lá atrás, quando Tupi, Record e Excelsior se engalfinhavam pelo primeiro lugar. E não há nem por parte das suas lideranças qualquer cobrança maior. O comodismo é absoluto. Henry Ford, quando cismou com a construção do motor V8 numa peça só, indo contra os pareceres dos seus engenheiros, determinou que eles não se dedicassem a outra coisa na vida a não ser isso. Ficou em cima deles por muito tempo. Um dia o motor surgiu.

Vira bagunça

O ‘Fofocalizando’, percebe-se, resolveu assumir o lado de ‘Casa dos Artistas’. Todo mundo fala ao mesmo tempo e o telespectador, coitado, fica sem entender coisa nenhuma. Faz falta um apresentador, alguém pra botar um pouco de ordem.

E outra

Está na hora de parar o conflito Mara versus Lívia Andrade. Pode até não existir maior afinidade ou nenhuma simpatia entre as duas, mas é um assunto que já deu. Passa a sensação de desordem ou incapacidade de inventar outra coisa.

Homens trabalhando

A Globo deu o start na construção da cidade cenográfica de ‘O Sétimo Guardião’, a fictícia Serro Azul, que a novela vai situar como um localidade do interior de Minas Gerais. Tudo ainda no começo, sem uma data para receber gravações. Por enquanto, as externas continuam restritas ao Rio de Janeiro.

Lembrança

Marcelo de Carvalho enviou emocionada mensagem à coluna, destacando a figura de Jorge Adib, que nos deixou no domingo. Figura humana excepcional e um profissional incontestável, foi ele quem instituiu e desenvolveu o merchandising na Globo, como número um da Apoio. Empresa com base na Faria Lima, em São Paulo, onde o Marcelo, hoje sócio da Rede TV!, trabalhou e foi um dos seus gerentes.

Dá o recadinho

Usando, com a devida licença, a lembrança do Jorge, é de se lamentar o estado atual das ações de merchandising em quase todas as TVs. A criatividade é nenhuma. Chegou no zero. Todas na base do “vamos passar um recadinho”.

Juba e Lula

O cineasta Pedro Amorim foi convidado para dirigir ‘A última aventura’, com Kadu Moliterno e André di Biasi resgatando os personagens Juba e Lula. Tudo providenciado e combinado. Agora só está faltando o principal: dinheiro. A tal captação de recursos.

Retomada

A Globo marcou para 13 de agosto o início de gravações da segunda temporada da série ‘Ilha de Ferro’, com direção do cineasta Afonso Poyart. Trabalho sob encomenda para o novo serviço de streaming, o ‘GloboFlix’.

Segredo em cima

Ainda é difícil calcular o número de trabalhos em produção para o GloboFlix, porque o Grupo Globo pretende fazer um grande lançamento. Mas a maioria das séries está entregue a produtoras independentes, incluindo a antecipada neste espaço, “As Mulheres de Gaya”, que será tocada pela Maria Farinha Filmes.

Tem mágoa

O locutor esportivo de Santos, Edson Callegares, em um post indignado no Facebook, acusa o narrador da Globo, Luís Roberto, de ter tomado dele o bordão “Sabe de quem?”. Diz que os dois já foram concorrentes em diferentes emissoras da Baixada, Cultura e Atlântica, mas que sempre existiu respeito entre eles. Está decepcionado.

Primeiro capítulo

A Record promove nesta terça-feira, às 20h45, a estreia de “Jesus”, sua nova novela religiosa. Guilherme Dellorto, como José, e Juliana Xavier, fazendo Maria, participam dos primeiros capítulos.

Bate – Rebate

O caso Netinho continua parado, mas não arquivado, na Band...

... Tendo anunciantes, e ele está correndo atrás, a exibição do ‘Dia de Princesa’ poderá voltar nos domingos.

De volta das férias na Austrália e já no comando do ‘Encontro’, Patrícia Poeta só no dia 4 reassumirá suas funções no ‘É de Casa’.

Com a instalação da ‘Central do Apito’, fica a critério de quem coordena as transmissões, o esclarecimento ou não de lances duvidosos no futebol da Globo...

... Domingo, por exemplo, jogo Palmeiras e Atlético, decidido no último minuto, depois de uma falta reclamada pelos mineiros, a ‘Central do Apito’ não foi acionada...

... O lance valeu até uma postagem no Twitter das mais violentas por parte do presidente atleticano...

... Por se tratar de uma novidade, vai ver que foi isso.

A Rede TV!, de forma oficial, informa que não procede a informação sobre troca de cenários de ‘O Céu é o Limite’...

... Nunca se cogitou qualquer mudança, até pela obrigatoriedade de obedecer ao formato original.

C´est fini

Helga Nemeczyk, a convite de Cláudia Raia, passa a integrar o elenco do musical ‘Chaplin’, a partir de agosto, no Tomie Ohtake, em São Paulo. Aliás, o trabalho do Jarbas Homem de Melo e de todo elenco é digno do maior reconhecimento. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!