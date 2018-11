Derrotada no Maranhão, Roseana agradece eleitores e deseja sucesso a Flávio Dino

Folhapress

SÃO LUÍS, MA (FOLHAPRESS) - Derrotada nas urnas neste domingo por Flavio Dino, governador reeleito no Maranhão, a ex-governadora Roseana Sarney (MDB) divulgou nota em que diz aceitar o resultado e parabeniza os eleitos.

"As eleições representam a celebração da democracia. É o momento em que os cidadãos expressam suas vontades e suas escolhas. Com os resultados já conhecidos, e em respeito à decisão da maioria, parabenizo a todos os candidatos que se apresentaram à escolha popular", disse, na nota.

Roseana agradeceu as pessoas que estiveram com ela em sua carreira política e nestas eleições. "Ao governador Flávio Dino, aos senadores, deputados federais e estaduais eleitos, desejo sucesso no exercício de seus mandatos".

"A todos os maranhenses, o meu carinho e o meu reconhecimento", disse.