Derrotado, futebol brasileiro prepara sua volta ao passado

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

A Copa vai acabar domingo. Na parte que nos toca, com o fim dela deixaremos de acompanhar toda a organização dos jogos, que ainda prevalece, assim como a maior e até indiscutível justiça nos resultados. No nosso caso, como mais amargo ou até pior que a seleção sair derrotada do jeito que foi, é saber que na semana que vem, sem qualquer perdão, o que nos espera é o atraso de sempre. Campeonato brasileiro novamente em campo, com todos os velhos e conhecidos problemas, principalmente na parte relacionada aos dirigentes e às decisões mais importantes. A CBF, depois de tudo que investiu, com fretamento de avião da AirX, viagem e hospedagem dos familiares e demais convidados na Rússia, com toda certeza deve estar com problemas de caixa. Natural entender, diante de tantos gastos, que ela não teria mesmo como implantar e querer bancar o árbitro de vídeo. E assim sendo, tudo vai voltar como dantes ao quartel de Abrantes. Nada pior do que conhecer o lado bom e justo das coisas para depois retornar à nossa velha e incorrigível realidade.

Tudo no rodo

E o que existe e se observa de pior no futebol brasileiro, se estende para toda a América do Sul. Não por acaso todos ficaram no meio do caminho. Esperar o que da Conmebol?

Chamuscado

Convidado para o ‘Canta Comigo’, do Gugu, Fiuk alegou não ter agenda para ficar 10 dias à disposição do novo reality da Record. Para alguns, no entanto, ele já está se confirmando na próxima ‘Dança dos Famosos’, quadro do ‘Domingão’, com duração de três meses. Por aí, com toda certeza, pesou a diferença Globo-Record.

Um pelo outro

Por causa das várias alterações que vinha causando no ‘Canta Comigo’, o antigo cover do Elvis Presley foi trocado por um novo, Renato Carlini. Este, dizem, mais maneiroso, estiloso e que só usa roupas confeccionadas pela equipe de figurino do Elvis verdadeiro. A mulherada está adorando.

Orçando

A Endemol Shine iniciou levantamento de custos de um novo reality show, totalmente realizado numa ilha deserta. O formato prevê que seus 20 participantes, deixados numa reserva florestal, construam uma ponte que dê acesso a casa da ilha. Record e Band no radar.

100 capítulos

Nesta sexta-feira, irá ao ar o centésimo capítulo de ‘Orgulho e Paixão’, novela das 6, com promessa de algumas reviravoltas. Em cima disso, a Globo promoverá uma “live” em suas redes sociais amanhã, quinta, a partir das 17h, com o autor Marcos Bernstein, e os atores Agatha Moreira e Rodrigo Simas.

Detalhe

É bem discutível a abordagem do tema suicídio, da forma que vem sendo feita, em ‘Orgulho e Paixão’, da Globo. Um assunto tão sério como este, drama na vida de tantas famílias, pode até ser colocado, mas com a seriedade que merece. Meio que na brincadeira não é legal.

Mais um

A Netflix vai abrir os trabalhos de mais uma série nacional, com seu elenco todo composto por atrizes e atores negros. A produtora Malu Miranda está encarregada de fazer a seleção.

Streaming

O que já era falado como possibilidade, o novo serviço de streaming do Grupo Globo, com o nome de “GloboFlix”, está próximo de virar certeza. O pedido de registro de marca já foi encaminhado e aguarda-se apenas o fim do prazo de apresentação de oposição.

Bater de frente

Já há vários produtos prontos, como “Ilha de Ferro”, “Assédio” e “Além da ilha” para o “GloboFlix”, além de outros em produção. Pelo nome escolhido, não existe o menor desejo de esconder com quem se planeja concorrer.

Novo diretor

A Band deverá ter um novo executivo na sua direção comercial, Cris Moreira, que já foi da casa e também passou pela Rede TV!. Falta só o comunicado oficializando, mas o assunto já é tratado abertamente pelos profissionais da área.

Bate – Rebate

Hoje, 3 da tarde, com Inglaterra e Croácia, sai mais um finalista. Aliás, sabia que todos da Inglaterra jogam na Premier League?

Guardadas as diferenças, culturais e financeiras entre as principais, não tem nenhum atuando fora.

Repórter do ‘Programa do Ratinho’ no SBT, o experiente Ney Inácio vai ficar uns dias fora de combate. Tomou um chão durante visita a São Francisco do Sul, Santa Catarina. Caiu de costas e lesionou a coluna.

Laura Ferreira entrou em férias na Band e Joana Treptow a substitui no ‘Café com Jornal’.

Contando com as novidades, Rita Guedes e Rafael Zulu, já estão em curso as gravações da segunda temporada do ‘Tô de Graça’. Lançamento anunciado e confirmado pelo Multishow para 28 de agosto.

Rodrigo Crespi, diretor demitido do programa da Luisa Mell, na Band, do lado dele, informa que nunca teve condições de trabalhar. Jamais foi chamado pela direção da casa para falar sobre o projeto. E a justificativa apresentada por ocasião da sua dispensa é que a produção só se iniciará a partir da entrada de patrocinadores.

C´est fini

Como já inventaram de tudo nesse mundo, menos uma forma de acabar com o delay, é preciso ter cuidados com ele. Por exemplo, em tais situações evitar interrupções frequentes, lição que o sr. Galvão Bueno e dona Poliana Abritta já deveriam ter aprendido. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!