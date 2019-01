Desabamento de casa deixa um morto e um ferido na zona norte de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem morreu e outro ferido ferido após o desabamento de um imóvel em São Paulo na tarde desta segunda (28).

De acordo com os bombeiros, o imóvel era localizado na rua Gervásio Leite Rebelo, no Jardim Peri, na zona norte da capital. Construído próximo a um barranco, ele acabou arrastado após parte do morro ceder.

Os dois homens eram as únicas pessoas na residência no momento do incidente. Eles foram soterrados, e foi preciso que a equipe dos bombeiros escavasse o local para localizá-los.

Por volta das 15h50 a primeira vítima foi encontrada com vida e encaminhada ao Hospital Geral de Nova Cachoeirinha. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Os bombeiros continuaram com as buscas pela segunda vítima e, após escavação de outras áreas do terreno, encontraram o corpo do outro homem já sem vida. A identidade das vítimas não foi informada pela corporação.