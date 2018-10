Desafio ambiental já recolheu mais de 30 toneladas de resíduos sólidos

Da redação

No próximo sábado acontece a 3ª edição do Dia do Desafio Ambiental. Realizado anualmente, o evento já recolheu, em suas edições anteriores, mais de 30 toneladas de resíduos, 11,5 toneladas só na edição de 2017. O evento será realizado no Hipermercado Carrefour do Parolin, das 8h30 às 18 horas, e contará com recipientes preparados para receber diversos tipos de resíduos, como medicamentos, pilhas, baterias, vidros, embalagens, óleo de fritura, eletroeletrônicos, entre outros. Na edição do ano passado, o material mais recolhido foi de material eletroeletrônicos (5,2 toneladas), latas de alumínio somaram 1,5 mil quilos e papéis brancos 1.353 quilos.