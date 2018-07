Desafio com música de Drake viraliza com celebridades e vira febre na internet

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Descer de um carro em movimento nunca pareceu uma ideia tão boa, embora, por motivos óbvios, continue sendo uma péssima ideia.

Isso porque nos últimos dias ganhou as redes sociais o #InMyFeelingsChallenge, desafio inspirado na música "In My Feelings", do rapper Drake, que consiste em, acredite se quiser, descer de um carro em movimento e acompanhá-lo com uma dancinha ao som da canção.

O curioso é que a versão original do desafio consistia apenas em uma dança inusitada realizada pelo comediante de Instagram The Shiggy Show.

Com o tempo, celebridades internacionais como Will Smith e Dualipa passaram a aderir à brincadeira, que cruzou o oceano e desembarcou no Brasil, com artistas como Ludmilla e Jojo Maronttinni apresentando suas interpretações do desafio.

De uns tempos para cá, contudo, a moda passou a incluir descer de um carro em movimento para realizar os passos enquanto se acompanha o veículo e, claro, as coisas nem sempre fluíram muito bem.

Desde que a brincadeira surgiu, há pouco menos de um mês, quase 300 mil vídeos foram adicionados ao Instagram com a hashtag da brincadeira. Pular de um carro em movimento nunca foi tão popular.