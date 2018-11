Desânimo em relação aos candidatos é recorrente em Higienópolis

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em Higienópolis, bairro nobre da capital paulista, o laranja do Partido Novo e o verde e amarelo predominavam nas camisetas dos eleitores.

O desânimo em relação aos candidatos e o discurso de voto útil também eram recorrentes.

"Vim de preto para votar", brinca o designer Alexandre Monteiro, 41, que ainda não havia decidido em quem votar.

"Está difícil. Ninguém que está disputando para presidente ou governador é competente. Estou em dúvida, vou decidir na hora. Deve ser um voto estratégico."

A professora Lara de Abreu, 49, que usou verde e amarelo para votar no colégio Rio Branco, inicialmente ia votar no candidato do Partido Novo, João Amoêdo, mas diante das pesquisas eleitorais decidiu mudar para Jair Bolsonaro (PSL) para "por um freio na política dos últimos anos".

"Pela primeira vez a consciência política está mais clara no Brasil. As pessoas estão conseguindo ter mais discernimento, até em função do que se descobriu depois da Lava Jato", diz ela.

Já a advogada Nicole Hoedemaker, 53 disse que vai votar em Geraldo Alckmin (PSDB) por se identificar com sua ideologia "apesar de desvios" do partido.

Mas, diante de uma grande possibilidade de segundo turno entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), já planeja seu próximo voto.

"Se for esse segundo turno, visto camisa de 'eu amo Bolsonaro', mesmo a contragosto", diz.

Já o pipoqueiro Luís de Souza, 68, que trabalhava na avenida Higienópolis, também usava verde e amarelo, mas seu voto era de Ciro Gomes (PDT).

"Sou cearense. Ele é conhecido e não fez coisa errada lá na minha terra."