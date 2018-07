Desbloqueio

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu o arquivamento de ação de bloqueio de bens no valor de R$ 7,3 milhões do deputado federal da bancada do Paraná, Nelson Meurer (PP), o primeiro condenado na Lava Jato do Supremo Tribunal Federal. Por meio de imóveis e ativos em empresas, o STF conseguiu arrecadar todo o valor pedido pela PGR. Apesar de o confisco ter sido concretizado, Raquel Dodge ainda queria saber se Meurer teria driblado o bloqueio ao vender o imóvel para um amigo do deputado federal paranaense Fernando Giacobo (PR).

Às claras

Após esclarecimentos da defesa de Meurer, a Procuradora-geral concluiu pela necessidade de arquivamento da ação cautelar. “A transação ora questionada foi realizada às claras, como não poderia deixar de ser, vez que, frisa-se, quando da alienação do imóvel, não recaia sobre o mesmo qualquer impedimento, nem sequer ajuizamento de qualquer medida cautelar. Longe disso, o ora peticionante dispunha de maneira plena, para alienar e/ou onerar, o bem que lhe pertencia”, afirmou a defesa de Meurer, que também anexou documentos sobre a venda do imóvel. Meurer foi condenado a 13 anos, 9 meses e 10 dias em regime inicial fechado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro cometidos em um esquema de desvios na Petrobras.

Sem comentários

Em nota de esclarecimento encaminhada ao Bem Paraná ontem, os procuradores da força-tarefa Lava Jato em Curitiba negam apoio a qualquer candidatura nas eleições deste ano. A nota é uma resposta à coluna Radar do site da Revista Veja, com o título “Álvaro Dias é o preferido de Sérgio Moro”, em que há menção a procuradores da força-tarefa de Curitiba. De acordo com a coluna, os integrantes da Lava Jato teriam preferência pela candidatura do senador paranaense Alvaro Dias (PODE) à presidência da República. A assessoria do juiz federal Sérgio Moro afirmou que ele não vai comentar o caso. “O juiz não vai se manifestar”.

Especulação

Na nota de ontem, os procuradores afirmam que “qualquer manifestação” no sentido de apoio do grupo a este ou aquele candidato “é especulativa e só tem a intenção de confundir a opinião pública tentando vincular todo o trabalho estritamente técnico, imparcial e apartidário realizado pela Lava Jato indevidamente a um partido, candidato ou ideologia política.”

Porto

Em encontros com lideranças de Paranaguá (Litoral), o ex-senador e pré-candidato ao governo, Osmar Dias (PDT) apontou como prioridades para a região, caso eleito, a revitalização da Avenida Ayrton Senna, a modernização dos portos e a instalação de equipamentos e a contratação de corpo clínico do Hospital Regional do Litoral. Na Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá, o pré-candidato recebeu uma pauta de reivindicações dos empresários. No documento, eles pedem ações para melhorar a situação no município, principalmente em relação ao Porto. Para os empresários, não há como desassociar o porto da cidade

Pressa

Os deputados estaduais fizeram ontem três sessões consecutivas para apressar a aprovação de dois projetos do governo de interesse dos servidores públicos estaduais. O primeiro regulamenta a lei de promoção de praças da Polícia Militar. O segundo regulamenta a gratificação do regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (Tide) para professores universitários.

Prazo

A pressa é motivada pela legislação eleitoral, que proíbe a concessão de qualquer benefício – que não a reposição da inflação – ou alteração de carreiras de servidores a partir de amanhã, três meses antes da eleição.