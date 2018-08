Descoberto em 'Parabéns a Você', Thiago Arancam é destaque em 'O Fantasma da Ópera'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nascido no bairro de Santa Cecília, no centro de São Paulo, o cantor lírico Thiago Arancam foi descoberto no coral da escola, quando tinha seis anos, ao cantar "Parabéns a Você". Três décadas depois, vive um dos momentos mais importantes de sua carreira, ao protagonizar "O Fantasma da Ópera", na segunda montagem do musical no Brasil.

O artista, que já se apresentou nos principais teatros do mundo, em mais de 40 países, lembra-se com carinho de quando cantou na favela de Paraisópolis (zona sul), ao lado do maestro João Carlos Martins, em 2015. "É possível levar a ópera a qualquer classe social. É a democratização da música."

Além do papel principal neste que é dos maiores musicais de todos os tempos (há 30 anos em cartaz na Broadway), ele lança o álbum "This Is Thiago Arancam", disponível nas plataformas digitais. Nele, há três clássicos do musical, pela primeira vez gravados por um brasileiro. "[O disco] mostra meu momento atual. Tem uma música do Elvis Presley [1935-1977], que fez parte da minha adolescência, e até 'Ave Maria'."

Arancam destaca que um dos momentos mais importantes de sua carreira foi quando conheceu o tenor espanhol Plácido Domingo. "Ele soube de mim ao ouvir minha interpretação na ópera 'Carmen' e me convidou para um concerto que ele regia em Valência, na Espanha. Depois, fizemos vários projetos juntos. Ali nasceu uma amizade que já dura mais de dez anos", encerra.

Baseada no romance homônimo de Gaston Leroux, a história da peça se passa no início do século 20, quando uma misteriosa figura mascarada aterroriza as catacumbas da Ópera de Paris. O musical eleva o tom de romance da trama, reforçando a paixão entre o Fantasma e a jovem soprano Christine.