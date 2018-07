Descontente com defesa de Lula, ex-ministro Sepúlveda Pertence diz que poderá deixar caso

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) Sepúlveda Pertence afirmou nesta segunda-feira (16) que se encontrará com o petista nesta semana para decidir se fica em sua equipe de defesa.

No dia 13, chegou às mãos de Lula, por intermédio de um filho de Pertence, uma carta em que o advogado faz críticas à assessoria jurídica do ex-presidente.

O texto também menciona a decisão de parlamentares petistas de apresentar um pedido de habeas corpus sem a anuência da defesa.

Pertence afirma que essa, por ora, não é uma carta de renúncia ao caso.

"Por ora, descrevemos nossas razões de descontentamento com coisas ocorridas no decorrer da defesa", afirmou o ex-ministro.

"Tenho uma série de compromissos em Curitiba e vou me encontrar com o ex-presidente para decidirmos", disse ele, evitando especificar as causas de seu desconforto.