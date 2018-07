Descontente com fim de relacionamento, homem dá pão envenenado a sete crianças

Redação Bem Parana

Um homem de 48 anos foi preso no município de Paragominas, nordeste do Pará, após envenenar sete crianças, no sábado (21). Segundo a polícia, Roque dos Santos não teria aceitado o fim do relacionamento e envenenou as crianças, todas da mesma família. Entre as vítimas, estavam os três filhos da ex-companheira, três sobrinhos e o irmão da ex-mulher. O suspeito ofereceu para as crianças pão com manteiga, que estava contaminado com um produto usado para matar ratos.

As crianças foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento de Paragominas e em seguida liberadas. A menina de cinco anos, filha da ex-mulher do suspeito, não resistiu e morreu na unidade. O corpo dela passa por necrópsia no IML de Castanhal.