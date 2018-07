Descubra como o Paraná se tornou a “Rússia Brasileira”

Marlon Ramos | www.curitibamilgrau.com.br

Se você é uma pessoa que tinha acesso frequente à internet em 2012, com certeza sabe que esse foi um dos anos mais cômicos e felizes para os brasileiros que possuíam essa maravilha em sua casa, mas depois disto também, só problematização, discussão e banheira de nutella. Em 2012 também surgiu o termo Rússia brasileira. Talvez você ainda não se identifique com a expressão, mas nós do Curitiba Mil Grau te explicaremos melhor agora. Você deve estar se pergunta ndo aí: porque Rússia brasileira? Certamente é da Rússia que vem um dos vídeos mais bizarros que você já presenciou na internet, e nós andamos até pesquisando o motivo disso. Acabamos descobrindo que eles possuem uma substância muito utilizada pela população chamada vodka, é a grande aliada das bizarrices encontradas na internet da Rússia. E aqui no Brasil, por muitos anos os vídeos estranhos rondaram pela região de Caruaru, parece que tudo quanto é vídeo esquisito vinha daquela região… até surgir o momento do Paraná. É isso mesmo meus amigos, e parece que o Paraná veio mesmo para ficar, justamente por isso que começamos a chamar o Paraná de Rússia brasileira, e achamos que depois de conferir um pouco mais desta matéria você irá concordar plenamente com a gente…

+ Veja o clipe em http://www.curitibamilgrau.com.br/descubra-como-o-parana-se-tornou-a-russia-brasileira

Video da semana

Cinco Raps de Curitiba que você deveria ouvir

A piazada da cena do rap curitibano vem trabalhando duro para conseguir espaço no cenário nacional. Curitiba é conhecida como berço de grandes talentos, com conteúdos bons de nível nacional, porém, não com o devido reconhecimento. Os tempos estão mudando e, com ajuda da internet, hoje em dia os materiais se expandem mais, ganhando mais visibilidade, fazendo com que as pessoas conheçam cada vez mais os trabalhos da cena curitibana. É notório a vontade, empenho, dedicação e evolução que a cena da capital está tendo. Isso está contribuindo grandemente para que Curitiba alcance seu devido lugar e reconhecimento, assim, como o Curitiba Mil Grau sempre fortaleceu a cena da capital, sempre divulgando os trabalhos da piazada que vem trampando. Confira uns materiais recém lançados:

+ Veja o clipe em http://www.curitibamilgrau.com.br/5-raps-de-curitiba-que-voce-deveria-ouvir-2/

De qualquer forma você será assaltado