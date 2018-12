Desenhista do Superman afirma que personagem 'é um modelo a ser seguido'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na comemoração dos 80 anos do personagem Superman, da DC Comics, que ganhou uma edição de número 1.000 este ano, os mais recentes desenhistas do super-heroi se reuniram durante a Comic Con (CCXP), nesta quarta (6), em São Paulo. Mesmo após mudanças sofridas ao longo de seus anos de vida, os criadores concordam que Superman continua relevante.

Para o quadrinista americano Tom Grummet, o mundo precisa desse herói, mais do que nunca. "O Superman é o cara que faz a coisa certa, porque é isso que precisa ser feito e por serem valores que ele adquiriu de sua criação. É um modelo a ser seguido. Sou suspeito, mas acho que ele foi o maior herói já criado", afirmou. David Micheline completou. "Acho que ainda existe muito mal no mundo, e, por isso, precisamos recuperar o Superman que existe dentro de nós."

Os quadrinistas falaram que houve momentos em que o Superman teve mudanças polêmicas e nem sempre foi retratado da melhor maneira. "Quando eu vi o primeiro filme, com Christopher Reeve, eu detestei. Desculpe dizer isso, mas o personagem era perfeito demais, e isso não era o retrato dele nos quadrinhos", afirmou John Romita, que admite ser importante haver várias versões do personagem com o passar do tempo. "É como criar uma nova melodia para a mesma música, e essa habilidade é algo incrível."

Já retratado de inúmeras formas no cinema e também pelas mãos de diferentes desenhistas nos quadrinhos, o Superman precisa ser lembrado pelos seus ideias, defendeu o brasileiro Ivan Reis. "As pessoas do mundo precisam de representantes e é sempre muito difícil que uma só pessoa represente a todos. Mas o Super-Homem faz isso. Ele é um ideal que pode ser um homem branco ou negro, ou até uma mulher", opinou o quadrinista.

Os quadrinistas dizem que não é simples trabalhar com a responsabilidade de levar à frente um personagem criado de forma genial e feito pelos melhores profissionais da área, como o desenhista espanhol José Luis García-López. "Todos que passam pelo Superman, seja o Christopher Reeve ou George Reeves, sempre carregarão nos ombros o peso dessa responsabilidade", afirmou Grummet.