Desenho da Anitta contou com ajuda de filhos de famosos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Convidada desta quarta-feira (10) do programa Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, a cantora Anitta falou sobre o Clube da Anittinha, desenho que estreou no começo de outubro nos canais fechados Gloob e Gloobinho.

A artista, que ajudou na criação, contou que se baseou em pessoas reais para criar alguns dos personagens. Entre as inspirações, estiveram Eva, filha de Angélica e Luciano Huck, e Títi, do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Anitta contou que, conforme os desenhos iam ficando prontos, ela enviava para as pequenas darem as suas opiniões.

O Clube da Anittinha tem músicas inéditas e contou com a dublagem da própria cantora. As histórias tratam de assuntos educativos, como a importância da preservação do meio ambiente.

Evolução na carreira Também no Encontro com Fátima Bernardes, Anitta falou sobre o crescimento de sua carreira artística, tanto no Brasil quanto no exterior. "Eu não imaginava que tudo iria acontecer tão rápido. Mas é só o começo. Não deixo que nada tire os meus pés do chão. Ainda tenho muito o que fazer", afirmou a cantora.

Ela também falou sobre como é dividir o tempo entre o México, onde é jurada de um reality show musical, e o Brasil. "Consigo dividir o meu tempo, mas não penso em morar em outro país", disse.

Anitta ainda aproveita a estada brasileira para fazer três apresentações do Show das Poderosinhas, voltado ao público infantil. Na sexta (12), ela se apresenta Km de Vantagens Hall de Belo Horizonte. Já no sábado (13), ela sobe ao palco do Credicard Hall, em São Paulo. No domingo (14), é a vez de o Km de Vantagens Hall do Rio. Os ingressos podem ser comprados no site da Tickets for Fun.