Desentendimento entre Cardi B e Nicki Minaj em festa termina com hematomas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um encontro das rappers Cardi B, 25, e Nicki Minaj, 35, durante um evento do Fashion Week de Nova York, terminou em confusão na noite desta sexta-feira (7), com direito a gritos, insultos e até sapatadas. Cardi B ainda ganhou um hematoma na altura da sobrancelha.

As duas cantoras acabaram se encontrando durante evento da revista Harper's Bazaar. Vídeos divulgados em redes sociais e pelo site americano TMZ mostram Cardi B já sendo segurada por seguranças, enquanto grita em direção a Nicki Minaj. Em certo momento, ela chega a tirar os sapatos e lança-os contra a rival.

Na saída do evento, Cardi B já aparecia o hematoma no rosto. Segundo a imprensa americana, resultado dos empurrões e da tentativa dos seguranças das duas cantoras para afastá-las. A revista Variety afirmou que a polícia local vai investigar o ocorrido.

Já no início da madrugada (horário de Nova York), Cardi B desabafou no Instagram sem citar o nome de Nick Minaj: "Eu deixei você falar de mim, mentir sobre mim, se meter na forma que como. Você ameaçou outros artistas para que não trabalhassem comigo... Mas quando você menciona minha filha, é quando os limites acabam".

Nicki Minaj postou fotos dela no evento nas rede sociais, mas não comentou o ocorrido.

Cardi B deu à luz sua primeira filha, Kulture, em julho deste ano. A menina é fruto do relacionamento da cantora com o rapper Ofsset, um dos três integrantes do grupo Migos.