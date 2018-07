Desfalcado, Corinthians muda time no Brasileiro para encarar o Cruzeiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No primeiro jogo após a transferência de Rodriguinho para o Egito, o Corinthians deverá encarar o Cruzeiro, nesta quarta-feira (25), às 21h45, pelo Campeonato Brasileiro, com algumas mudanças.

Uma das trocas que o técnico Osmar Loss deverá fazer na equipe foi forçada devido a uma lesão.

O volante Renê Júnior rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na derrota para o São Paulo por 3 a 1, no Morumbi, e terá de ser operado, com provável retorno apenas em 2019.

No seu lugar, Loss deverá promover a estreia do volante Douglas com a camisa do Corinthians.

Contratado do Fluminense, o jogador de 21 anos chegou há menos de uma semana no clube e já ficou no banco de reservas no clássico, mas não entrou.

O Corinthians também terá o retorno de Clayson ao time titular na vaga de Marquinhos Gabriel e de Jadson no lugar deixado por Rodriguinho, vendido ao Pyramids, do Egito.

Outra novidade no time alvinegro é a entrada de Léo Santos na zaga em lugar do contundido Pedro Henrique.

Com 19 pontos, o Corinthians começa a 15ª rodada em oitavo lugar, a quatro pontos do G-6. O time de Osmar Loss vem de uma derrota no clássico para o São Paulo, no Morumbi.

O Cruzeiro, por sua vez, venceu as duas partidas que fez depois do recesso do Brasileiro. Depois de bater América-MG e Atlético-PR no Mineirão, o time de Mano Menezes subiu para o quarto lugar, com 24 pontos, ficando a seis do líder Flamengo.

Para esse jogo, a dúvida está na lateral direita, entre Edilson e Romero. O treinador poderá contar a volta do volante Henrique, que cumpriu suspensão automática. No ataque, Barcos segue como titular, aproveitando-se das ausências de Fred e Sassá, lesionados.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Henrique, Léo Santos, Danilo Avelar; Gabriel, Douglas, Jadson; Romero, Jonathas, Clayson. T.: Osmar Loss

CRUZEIRO

Fábio; Romero (Edilson), Dedé, Leo, Egídio; Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves, Arrascaeta; Barcos. T.: Mano Menezes

Estádio: Itaquerão, em São Paulo

Horário: 21h45 desta quarta

Juiz: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)