Desfalcado, Coritiba tenta acabar com o maior jejum da Série B

Silvio Rauth Filho

O Coritiba é o time com o maior jejum de vitórias na Série B de 2018. Já são seis rodadas sem vencer – três empates e três derrotas. O Coxa divide essa marca com o Juventude, que também está há seis jogos tropeçando – igualmente com três empates e três derrotas. Os dois são os piores do momento. No entanto, o Sampaio Corrêa é quem alcançou o maior jejum dentro da edição 2018, ficando sem vencer da 11ª a 22ª rodada. A série negativo da equipe do Maranhão encerrou no último sábado, quando venceu o Paysandu.



Com essa má fase, o Coritiba acabou se distanciando do G4. Hoje está na 11ª colocação, com 30 pontos, sete pontos abaixo do 4º colocado (o Atlético-GO).

O Coxa volta a campo nesta segunda-feira (dia 27) às 20 horas, em Pelotas, para enfrentar o Brasil-RS. O time gaúcho também vive um jejum: não vence há quatro rodadas. Foram quatro empates nesse período.

A equipe paranaense terá desfalques para a partida. O meia Carlos Eduardo deixou o último jogo – derrota para o Oeste, na sexta-feira – com dores musculares e passará por exames. Está fora da partida desta segunda-feira. O lateral-direito Rodrigo Ramos está suspenso. O lateral-direito Carlos Cesar segue em recuperação.

O técnico Tcheco poderá contar com o retorno do zagueiro Thalisson Kelven, que volta de suspensão. As novidades entre os convocados são o ponta Iago Dias, recuperado de lesão, e o centroavante Alecsandro, reintegrado após um mês afastado.

O treinador não deu pistas sobre a escalação, apenas indicou que o volante Vinícius Kiss pode ser improvisado na lateral-direita.

ADVERSÁRIO

O Brasil de Pelotas conta com os retornos do volante Leandro Leite e o atacante Luiz Eduardo, que estavam suspenso na última rodada. O lateral Éder Sciola, os zagueiros Leandro Camilo e Rafael Dumas e o volante Itaqui foram poupados por conta de desgaste físico e podem retornar para a partida desta segunda-feira.

OS CONVOCADOS

Por Tcheco para o jogo em Pelotas

Goleiros: Rafael Martins e Wilson

Zagueiros: Alex Alves, Rafael Lima e Thalisson Kelven

Laterais: Abner e William Matheus

Volantes: Simião, Uillian Correia, Vinícius Kiss e Vitor Carvalho

Meias: Alisson Farias, Jean Carlos, e Yan Sasse

Pontas: Guilherme Parede, Guilherme, Iago e Pablo

Centroavantes: Alecsandro e Bruno Moraes



BRASIL-RS x CORITIBA

Brasil: Marcelo Pitol; Rafael Vitor, Leandro Camilo, Rafael Dumas; Tiago Cametá, Zé Augusto, Itaqui, Pereira, Éder Sciola e Lourency; Léo Bahia. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Coritiba: Wilson; Vinícius Kiss, Rafael Lima, Thalisson Kelven e William Matheus; Uillian Correia e Vitor Carvalho; Guilherme Parede, Yan Sasse e Guilherme; Bruno Moraes. Técnico: Tcheco

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Local: Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), segunda-feira às 20 horas