Desfalcado e em jejum, Atlético-MG visita o Paraná

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG enfrenta o Paraná Clube nesta quarta-feira (14), às 21h, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Levir Culpi está sem vencer há mais de 40 dias e tem problemas para o duelo que acontece na Vila Capanema, em Curitiba.

O último triunfo do Atlético aconteceu no dia 30 de setembro -5 a 2 sobre o Sport. Depois disso, foram quatro derrotas e dois empates. O início dessa sequência negativa provocou a queda do técnico Thiago Larghi. Levir Culpi assumiu, mas ainda não deu jeito no time, que só somou um ponto nas últimas quatro rodadas.

O mau momento colocou em risco a classificação atleticana para a Taça Libertadores da América de 2019. A situação do time alvinegro parecia tranquila, mas agora tem apenas um ponto de vantagem para Atlético-PR e Santos.

Diante do já rebaixado Paraná, o time de Belo Horizonte tem uma grande chance de se recuperar. Mas não poderá contar com sua dupla de ataque. Ricardo Oliveira está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo diante do Palmeiras, e Chará sofreu uma lesão muscular. Alerrandro e Terans serão os substitutos.

O Paraná não tem muito o que fazer no Brasileiro, a não ser preparar a equipe para o início da temporada 2019. Com 21 pontos, o time dirigido por Dado Cavalcanti vem de uma vitória sobre o América-MG, fora de casa, o que valeu a recuperação depois de três meses e meio sem trinfar.

PARANÁ

Richard; Wesley, Charles (Paulo Fales), Igor, Vitinho; Leandro Vilela, Alex Santana, Alesson (Silvinho); Andrey, Rodrigo Carioca, Rafael Grampola. T.: Dado Cavalcanti

ATLÉTICO-MG

Victor; Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana, Fábio Santos; Matheus Galdezani, Elias, Luan, Cazares; Terans, Alerrandro. T.: Levir Culpi

Estádio: Vila Capanema, em Curitiba (PR)

Horário: 21h desta quarta

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)