Desfile infantil com Leão Lobo é interrompido após desabamento em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um desfile infantil comandado pelo apresentador de TV Leão Lobo foi interrompido na tarde deste domingo (23) depois que um mezanino da casa de eventos desabou, no centro de Santo André (Grande SP), e deixou 27 pessoas com ferimentos leves, segundo o Corpo de Bombeiros.

O evento era organizado por uma agência de talentos mirins. À reportagem, Leão Lobo conta que o acidente ocorreu pouco depois que chegou ao local, às 16h. "Eu subi no palco, cumprimentei os presentes, apresentei os jurados e uma atriz do Carrossel cantou uma música da Ludmilla", diz.

"Eu brinquei com ela, perguntei se estava namorando e de repente ela deu um grito", conta ele, sobre o momento em que o mezanino cedeu e caiu sobre uma área onde não havia mesas.

Entre o público havia crianças e até um bebê, mas ninguém ficou seriamente ferido. Elas foram pelos socorridas Bombeiros e pelo Samu levadas ao Centro Hospitalar de Santo André e no Hospital de São Bernardo do Campo. O local ficará à disposição da polícia e da Defesa Civil para avaliar os motivos da queda.

"Foi um susto duplo, nossa senhora, porque depois eu tinha que ajudar a menina, que ficou em choque", diz Leão Lobo. "A lateral do mezanino soltou da parede e a sorte é que caiu reto, em uma área em que não tinha ninguém. Estou nervoso até agora", diz. A assessoria de imprensa do SBT informou que não tem participação na organização do evento.