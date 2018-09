Desgastado, Atlético-PR pode poupar titulares no clássico contra o Paraná

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atlético-PR e Paraná fazem clássico estadual válido pela 26ª rodada do Brasileiro, neste domingo, às 16h, em Curitiba.

Enquanto o Paraná encara a partida como um marco para a salvação contra a iminente queda para a Série B, o Atlético-PR trabalha com a possibilidade de poupar titulares após o triunfo por 2 a 0 sobre o Caracas, na Venezuela, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O técnico Tiago Nunes já admite poupar jogadores que apresentem mais desgaste, embora não tenha revelado quais. "A gente precisa rodar o grupo, dar oportunidade para que todos joguem, por conta da questão física. Temos que ter a calma para escolher os atletas que que estão mais inteiros fisicamente para representar o clube", afirmou, depois de lembrar que nos últimos 10 dias a equipe disputou quatro jogos e que um desgaste é natural neste ritmo.

É provável que ganhem folga Thiago Heleno, Lucho González, Raphael Veiga, Marcinho, Nikão e Pablo.

Do lado paranista, o foco é iniciar uma reação que se prolongue por todas as 13 rodadas finais. O técnico Claudinei Oliveira garante que ainda não jogou a toalha, embora o time passe por um jejum de 11 jogos sem vencer.

"Não acho que nós vamos jogar a segunda divisão. A gente não jogou a toalha, continua trabalhando. Desde que eu cheguei aqui eu tenho passado que todos os jogos são decisões. Por ser um clássico na casa do rival, com a vitória, o ânimo se joga lá em cima. A gente não pode aceitar essa situação. Tem mostrar esse incômodo em campo, não só com palavras", afirmou.

A novidade é o retorno de Silvinho no ataque. No meio de campo, o time deixa de utilizar três volantes: Leandro Vilela, Alex Santana e Torito González disputam duas vagas. Caio Henrique e Nadson deve ser os meias de criação.

ATLÉTICO-PR

Santos; Jonathan, Léo Pereira, Zé Ivaldo (Thiago Heleno), Renan Lodi; Wellington, Bruno Guimarães, Guilherme (Raphael Veiga), Marcelo Cirino, Rony (Marcinho); Bergson (Pablo). T.: Tiago Nunes

PARANÁ

Richard; Wesley Dias, Rayan, René Santos, Mansur; Leandro Vilela (Torito González), Alex Santana, Caio Henrique, Nadson; Silvinho, Grampola. T.: Claudinei Oliveira

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Raphael Claus (SP)