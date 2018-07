Destaque na Copa, Granqvist acerta retorno a time da segunda divisão sueca

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Capitão e artilheiro da Suécia na Copa do Mundo de 2018, Andreas Granqvist está de volta ao clube que o revelou para o futebol. Após ser anunciado pelo Helsingborgs, o zagueiro voltou a treinar pela equipe da segunda divisão local nesta sexta-feira (13).

Essa é a terceira passagem de Granqvist pelo time. Revelado pelo Helsingborgs em 2004, o zagueiro de 33 anos também atuou pelo time em 2008, emprestado pelo Wigan. O defensor estava livre desde maio deste ano, quando seu contrato com o Krasnodar, da Rússia, se encerrou.

Granqvist foi um dos destaques da Suécia na Copa do Mundo. Capitão da equipe, o zagueiro fez gols de pênalti contra Coreia do Sul e México, e ajudou a seleção escandinava a chegar até as quartas de final do Mundial, quando foi derrotada pela Inglaterra, por 2 a 0.

Pentacampeão do Campeonato Sueco, o Helsingborgs revelou o ex-atacante Henrik Larsson, de passagens marcantes também por Celtic, Barcelona, Manchester United e pela própria seleção da Suécia. Rebaixada em 2016, atualmente a equipe está na segunda colocação da segundona sueca.