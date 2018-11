Destaques da programação (de 10 a 16 de novembro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 10

Globo, 01h10

S.O.S MULHERES AO MAR

Título original: S.O.S.: Mulheres Ao Mar

Produção: BRA, 2014

Direção: Cris D'Amato

Elenco: Marcello Airoldi, Giovanna Antonelli, Emanuelle Araújo, Thalita Carauta.

Adriana é abandonada por Eduardo, seu esposo. Desiludida com a separação, ela resolve reconquistar o ex-marido, embarcando no mesmo cruzeiro onde ele está com a nova namorada, Beatriz, uma estrela da TV. Adriana embarca no navio com a irmã, Luiza, e a empregada, Dialinda. Decididas a arruinar a viagem de Eduardo e de sua namorada, essas três mulheres acabam descobrindo novos e inesperados caminhos para suas vidas.

- DOMINGO, 11

Globo, 23h18

FÚRIA

Título original: Tokarev

Produção: EUA, 2014

Direção: Paco Cabezas

Elenco: Nicolas Cage, Max Fowler, Michael McGrady, Rachel Nichols, Max Ryan.

Paul Maguire, um ex-vigarista, busca encontrar os sequestradores de sua filha para evitar que seu passado criminoso seja revelado.

- SEGUNDA, 12

Globo**

- TERÇA, 13

SBT, 23h15

O FILHO DO MÁSKARA

Título original: Sono f the Mask

Produção: EUA, 2005

Direção: Lawrence Guterman

Elenco: Josh Lawson, Clifton Collins Jr., Brit Morgan, Kevin Sussman.

O cartunista Tim Avery está muito surpreso pois será pai de um garotinho que tem os mesmos poderes da máscara de loki: um objeto mítico que dá a quem usa os poderes de se transformar no que quiser. O problema é que o próprio loki está à procura de sua máscara e, consequentemente, da família de Avery.

- QUARTA, 14

Band, 22h30

CURTINDO A CASA ALHEIA

Título original: Freeloaders

Produção: EUA, 2012

Direção: Sean Garrity

Elenco: Julia Dray, Richard Perello

Um grupo de amigos vive às custas de uma estrela do rock em uma luxuosa mansão. Depois de anos de festas e vida boa, o músico decide vender sua casa. Para não perderem o estilo de vida, eles montam esquemas para afugentar os possíveis compradores.

- QUINTA, 15

Globo**

- SEXTA, 16

SBT, 23h15

SANTOS JUSTICEIROS II: O RETORNO

Título original: Boondock Saints II: All Saints Day

Produção: EUA, 2009

Direção: Troy Duffy

Elenco: Sean Patrick Flanery, Norman Reedus, Clifton Collins Jr., Julie Benz.

Os irmãos MacManus estiveram escondidos com o pai, II Duce, nos tranquilos vales da Irlanda, longe das suas vidas anteriores de vigilantes. Quando um amado padre é morto no submundo do crime organizado, os irmãos retornam a Boston para montar uma sangrenta e violenta cruzada em busca de justiça. Com um novo parceiro e uma sexy técnica do FBI em seu encalço, os Saints estão de volta.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.

**A Globo ainda não havia liberado a sua programação da segunda (12) e da quinta (15) até a publicação do texto.