Destaques da programação (de 11 a 17 de agosto)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 11

Record, 15h00

UM TIME SHOW DE BOLA

Título original: Metegol

Produção: EUA, 2013

Direção: Juan José Campanella

Elenco: David Masajnik, Diego Ramos, Horacio Fontova.

Desde garoto Amadeo é aficionado por pebolim, tendo construído seus próprios jogadores. Ao ser desafiado por um arrogante garoto, algo mágico acontece e os bonecos da mesa de jogo ganham vida para ajudar o seu companheiro de grandes jogadas.

- DOMINGO, 12

Globo, 14h05

MALÉVOLA

Título original: Maleficent

Produção: EUA, 2014

Direção: Robert Stromberg

Elenco: Angelina Jolie, Elle Fanning, Shalrto Copley, Lesley Manville.

Malévola é uma jovem de coração puro, até o dia em que uma terrível traição a transforma em uma mulher amarga e vingativa. Como revanche, ela decide amaldiçoar a filha recém-nascida de seu inimigo, mas, aos poucos, percebe que a menina é a chave para restabelecer a paz de seu ameaçado reino.

- SEGUNDA, 13

Globo, 22h20

VINGADORES: ERA DE ULTRON

Título original: The Avengers: Age Of Ultron

Produção: EUA, 2015

Direção: Joss Whedon

Elenco: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Aaron Taylor Johnson.

Tentando proteger o planeta de ameaças como as vistas no primeiro Os Vingadores, Tony Stark busca construir um sistema de inteligência artificial que cuidaria da paz mundial. O projeto acaba dando errado e gera o nascimento do Ultron. Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro terão que se unir para mais uma vez salvar o dia.

- TERÇA, 14

SBT, 23h15

FIQUE RICO OU MORRA TENTANDO

Título original: Get Rich or Die Tryin

Produção: EUA, 2005

Direção: Jim Sheridan

Elenco: Curtis ’50 Cent’ Jackson, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Omar Benson Miller.

Marcus (50 Cent) é um jovem da periferia que se envolveu em um tiroteio, que por pouco não lhe tirou a vida. Em meio à sua recuperação, ele se lembra de sua vida difícil como órfão nas ruas violentas do Bronx. Sua vida muda após conhecer um ex-condenado, que luta para se tornar uma estrela do rap.

- QUARTA, 15

Globo, 15h06

10 COISAS QUE EU ODEIO EM VOCÊ

Titulo original: 10 Things I Hate About You

Produção: EUA, 1999

Direção: Gil Junger

Elenco: Heath Ledger, Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt.

Bianca Stratford é bonita e popular, mas não pode namorar antes de sua irmã mais velha. O problema é que nenhum garoto consegue chegar perto da irmã, Kat Stratford. Para resolver a situação, um rapaz interessado em Bianca suborna um amigo com passado misterioso para sair com Kat e, quem sabe, tentar conquistá-la.

- QUINTA, 16**

Globo, 00h55

TRIPLO X

Titulo original: Triple X

Produção: EUA, 2002

Direção: Rob Cohen

Elenco: Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Asia Argento.

Xander Cage é um atleta de esportes radicais famoso por suas performances em público que desafiavam a própria morte. Apostando em sua capacidade em decifrar crimes não solucionados por espiões comuns, Gibbons, um agente da NSA, decide recrutá-lo para sua organização. Xander aceita o convite e é escalado para uma missão onde enfrentará um inteligente, organizado e implacável inimigo.

- SEXTA, 17

SBT, 23H15

JINXED

Título original: Jinxed

Produção: BRA, 2013

Direção: Stephen Herek

Elenco: Ciara Bravo, Jacob Bertrand, Jack Griffo.

Há cerca de um século, uma bruxa lançou um feitiço em um homem e o mal até hoje atormenta seus descendentes, de sobrenome Murphy. Após mais um acidente doméstico inexplicável, os Murphy vão passar um tempo em Harvest Hills. Lá Meg (Ciara Bravo), a filha, conhece Brett (Jack Griffo), que usa magia para fazê-la se apaixonar por ele.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.

**Até a publicação deste texto, a Globo não havia liberado sua programação de quinta.