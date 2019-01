Destaques da programação (de 12 a 18 de janeiro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga*:

SÁBADO, 12

Telecine Premium, 22h

VINGADORES - GUERRA INFINITA

Título original: Avengers: Infinity War

Produção: EUA, 2018

Direção: Anthony e Joe Russo

Elenco: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Josh Brolin, Chadwick Boseman, Mark Ruffalo

Homem de Ferro, Thor, Hulk e os Vingadores se unem para combater seu inimigo mais poderoso, o maligno Thanos. Em uma missão para coletar todas as seis pedras infinitas, Thanos planeja usá-las para infligir sua vontade maléfica sobre a realidade.

- DOMINGO, 13

Telecine Pipoca, 15h39

PANTERA NEGRA

Título original: Black Panther

Produção: EUA, 2018

Direção: Ryan Coogler

Elenco: Chadwick Boseman, Michael Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman

T'Challa, príncipe do reino de Wakanda, perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados.

- SEGUNDA, 14

Telecine Premium, 22h

MANCHESTER À BEIRA-MAR

Título original: Manchester By The Sea

Produção: EUA, 2016

Direção: Kenneth Lonergan

Elenco: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedges

Lee (Casey Affleck) é pego de surpresa quando descobre que seu irmão recém-falecido (Kyle Chandler) deixou um testamento pedindo que ele seja o tutor de seu filho Patrick. Ele se vê obrigado a retornar para sua cidade natal, onde irá lidar com fantasmas do passado e a rebeldia do jovem. Vencedor do Oscar de Melhor Ator e Melhor Roteiro Original.

- TERÇA, 15

HBO, 15h35

ATÉ O ÚLTIMO HOMEM

Título original: Hacksaw Ridge

Produção: EUA e Austrália, 2016

Direção: Mel Gibson

Elenco: Andrew Garfield, Hugo Weaving, Rachel Griffiths, Teresa Palmer, Richard Pyros, Jacob Warner, Milo Gibson

Vencedor de dois prêmios Oscar, o filme traz um olhar para a vida de Desmond Doss (Andrew Garfield), que, apesar de ter uma forte convicção para não usar armas, se alistou no exército durante a Segunda Guerra Mundial como médico. Na sangrenta Batalha de Okinawa, Desmond consegue evacuar 75 homens por trás das linhas inimigas sem disparar um único tiro.

- QUARTA, 16

Canal Brasil, 19h40

COMO NOSSOS PAIS

Título original: Como Nossos Pais

Produção: Brasil, 2017

Direção: Laís Bodanzky

Elenco: Maria Ribeiro, Paulo Vilhena, Clarisse Abujamra, Jorge Mautner, Sophia Valverde

Rosa (Maria Ribeiro) tem uma vida muito agitada, precisa conciliar a maternidade, com a vida profissional e conjugal. Em meio a uma crise de meia-idade, ela se vê cheia de conflitos existenciais que nunca imaginou ter.

- QUINTA, 17

Telecine Touch, 17h40

TRAVESSIA

Título original: Travessia

Produção: Brasil, 2017

Direção: João Gabriel

Elenco: Chico Diaz, Caio Castro, Camilla Camargo, Caco Monteiro

Roberto (Chico Diaz) e Júlio (Caio Castro) são pai e filho mas não tem uma relação muito boa. Após uma noite de bebedeira, Roberto atropela um menino e presta socorro, levando-o ao hospital. Paralelamente, Júlio se envolve com tráfico de droga e se apaixona por uma moça ingênua (Camila Camago).

- SEXTA, 18

Maxprime, 11h25

BLADE RUNNER 2049

Título original: Blade Runner 2049

Produção: Canadá, EUA, Grã-Bretanha e Hungria, 2017

Direção: Denis Villeneuve

Elenco: Ana de Armas, Harrison Ford, Ryan Gosling, Jared Leto, Sylvia Hoeks, Robin Wright

Em 2049, K (Ryan Gosling) é um dos androides escravos da nova série Nexus-9 chamados replicantes. K é também um Blade Runner, um caçador de replicantes rebeldes. Após uma grave descoberta durante uma dessas missões, K recebe a ordem de eliminar a evidência de seu achado, iniciando uma investigação que logo o coloca no rastro de Rick Deckard (Harrison Ford), um misterioso ex-Blade Runner dado por desaparecido por 30 anos.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.