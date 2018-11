Destaques da programação (de 13 a 19 de outubro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 13

Record, 15h00

BEETHOVEN, O MAGNÍFICO

Título original: Beethoven

Produção: EUA, 1991

Direção: Brian Levant

Elenco: Nancy Fish, Melora Walters, Joseph Gordon-Levitt.

As crianças da família Newton convencem os pais a adotar um filhote de São Bernardo, que cresce e acaba aprontando e dando muito trabalho. Mas o cão é uma criatura adorável e vira alvo das loucuras de um veterinário maluco.

- DOMINGO, 14

Globo, 14h06

A SAGA CREPÚSCULO: AMANHECER

Título original: The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2

Produção: EUA, 2012

Direção: Bill Condon

Elenco: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Dakota Fanning.

Após dar à luz a Renesmee, Bella desperta já vampira. Ela descobre que Jake, seu melhor amigo, desenvolveu um profundo sentimento pela filha e passa a acompanhar seu rápido desenvolvimento. Paralelamente, Aro elabora um plano para ter a garota em seu poder, por causa dos dons especiais que ela possui.

- SEGUNDA, 15

Globo, 23h22

UM HOMEM DE FAMÍLIA

Título original: A Family Man

Produção: EUA, 2017

Direção: Mark Williams

Elenco: Alison Brie, Gerard Butler, Willem Dafoe, Dustin Milligan.

Dane chega ao topo de sua carreira corporativa e assume o papel que sempre sonhou, mas uma ligação de casa faz o tempo parar. Seu filho de 10 anos sofre de leucemia. Agora ele deverá decidir entre a família e o trabalho.

- TERÇA, 16

SBT, 23h15

JET LI CONTRA O TEMPO

Título original: Cradle 2: the Grave

Produção: EUA, 2003

Direção: Yuen Kwai

Elenco: Jet Li / Dmx, Anthony Anderson, Kelly Hu.

O último golpe de Tony Fait rendeu-lhe milhões em diamantes negros, mas logo foram roubados. Agora, o violento antigo dono das pedras preciosas sequestra a filha de Tony, exigindo como resgate, os tais diamantes. Sem saída, Fait faz uma aliança com Su (Jet Li), um agente da inteligência tailandesa, para roubar, novamente, os diamantes negros.

- QUARTA, 17

Band, 22h45

MÚSICA DA ALMA

Título original: The Sapphires

Produção: AUS, 2012

Direção: David Moreau

Elenco: Chris O'dowd, Deborah Mailman, Jessica Mauboy.

Com muito talento musical, quatro jovens são descobertas por um produtor que busca transformá-las em um grande sucesso. Com isso, elas formam as Sapphires, grupo de soul music que é convidado para entreter os militares americanos durante a Guerra do Vietnã.

- QUINTA, 18

Band, 15h06

MAMÃE OPERAÇÃO BALADA

Título original: Moms Night Out

Produção: EUA, 2014

Direção: Andrew Erwin, Jon Erwin

Elenco: Sean Astin, Abbie Cobb, Sarah Drew, Patricia Heaton.

Allyson e suas amigas sonham com uma noite de folga. Um bom jantar, conversa adulta, maquiagem e salto. As mulheres deixam os filhos com os maridos e saem para aproveitar o vale-night. O que pode dar errado? Tudo.

- SEXTA, 19

SBT, 23h15

30 MINUTOS OU MENOS

Título original: 30 Minutes or Less

Produção: EUA, 2011

Direção: Ruben Fleischer

Elenco: Jesse Eisenberg, Danny Mcbride, Aziz Ansari, Nick Swardson.

Nick, um entregador de pizza, é transformado em homem-bomba por uma dupla de aspirantes a bandidos que o obriga a roubar um banco em horas. Tentando não ser detonado, Nick recorre a seu maior amigo para ajudá-lo nesta missão, que promete riscos e trapalhadas.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.