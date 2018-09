Destaques da programação (de 15 a 21 de setembro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 15

Globo, 01h40

UM NAMORADO PARA MINHA MULHER

Título original: Um Namorado Para Minha Mulher

Produção: BRA, 2014

Direção: Julia Rezende

Elenco: Ingrid Guimaraes, Caco Ciocler, Domingos Montagner, Paulo Vilhena.

Chico está cansado do seu relacionamento e das reclamações da esposa, Nena. Após 15 anos vivendo juntos, ele não tem coragem de pedir divórcio, mas decide seguir o conselho dos amigos e contrata um amante para sua esposa, o sedutor Corvo, na esperança de que ela se envolva com ele e acabe com o casamento.

- DOMINGO, 16

Globo, 14h09

PIXELS

Título original: Pixels

Produção: EUA, 2015

Direção: Chris Columbus

Elenco: Peter Dinklage, Kevin James, Michelle Monaghan, Adam Sandler.

Alienígenas interpretam imagens de videogames, enviadas em satélites, como uma declaração de guerra e atacam a Terra na forma dos jogos clássicos dos anos 80. Para combatê-los, a única alternativa é chamar especialistas nestes games.

- SEGUNDA, 17

Globo, 01h48

MISSÃO BABILÔNIA

Título original: Babylon A.D.

Direção: Mathieu Kassovitz

Elenco: Vin Diesel, Michelle Yeoh, Melanie Thierry, Mark Strong, Gerard Depardieu.

Um mercenário que segue o lema "matar ou morrer" é contratado para escoltar Aurora, que vive em um convento no Cazaquistão, até Nova York. Com a irmã Rebeka, protetora de Aurora, eles atravessam o território conhecido como "nova Rússia" para chegar aos Estados Unidos, mas muitos perigosos aguardam a cada passo.

- TERÇA, 18

SBT, 23h15

SCOOBY-DOO! O MISTÉRIO COMEÇA

Título original: Scooby-Doo! The Mystery Begins

Produção: EUA, 2009

Direção: Brian Levant

Elenco: Nick Palatas, Robbie Amell, Hayley Kiyoko, Kate Melton e Garry Chalk.

Como o tímido e atrapalhado adolescente Salsicha conheceu seu cão Scooby-Doo? Como Fred, Daphne e Velma descobriram que curtiam literatura, suspense e mistérios nos tempos de colégio? Qual a origem da "Mistério S/A"? A aparição de fantasmas no colégio da vila legal é uma boa pista para responder às perguntas.

- QUARTA, 19

Band, 22h45

NA TRILHA DA VINGANÇA

Titulo original: Tomorrow You’re Gone

Produção: EUA, 2012

Direção: David Jacobson

Elenco: Stephen Dorff, Michelle Monaghan, Willem Dafoe.

Após sair da prisão, Charlie Rankin busca vingança contra William ‘O Buda‘ Pettigrew, responsável por sua captura. No percurso ele encontra Florence Jane, uma atraente mulher que conhece como poucos o código de sobrevivência nas ruas. O casal embarca em uma viagem improvável buscando uma incerta resolução e uma redenção impossível.

- QUINTA, 20

Globo**

- SEXTA, 21

SBT, 23H15

SWINDLE

Título original: Swindle

Produção: EUA, 2013

Direção: Jonathan Judge

Elenco: Jennette Mccurdy, Ariana Grande, Noah Crawford.

Os amigos adolescentes Griffin e Ben descobrem, num atrapalhado incidente na casa de Ben, uma figurinha de um lendário astro do beisebol que pode valer milhões, mas são enganados pelo vigarista dono de uma loja de antiguidades, Swindle. Para recuperar o valioso objeto, Griffin aciona um grupo de amigos pra lá de especial.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.

*A Globo ainda não havia liberado a sua programação de quinta até a publicação deste texto.