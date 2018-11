Destaques da programação (de 17 a 23 de novembro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 17

Record, 15h00

AS AVENTURA DE ALCEU E DENTINHO

Título original: The Adventures of Rocky and Bullwinkle

Produção: EUA, 2000

Direção: Des McAnuff

Elenco: Robert De Niro, Rene Russo, Jason Alexander, Randy Quaid, Piper Perabo.

Os inimigos Boris, Natasha e seu destemido líder escapam dos desenhos animados para o mundo real com o objetivo de fazer uma lavagem cerebral nas pessoas para eleger o novo presidente dos Estados Unidos. Então, Alceu e Dentinho decidem fazer o mesmo para impedir que os planos do trio se concretizem.

- DOMINGO, 18

Globo, 14h35

TOMORROWLAND - UM LUGAR ONDE NADA É IMPOSSÍVEL

Título original: Tomorrowland

Produção: EUA, 2014

Direção: Brad Bird

Elenco: George Clooney, Hugh Laurie, Britt Robertson, Tim Mcgraw.

Uma adolescente curiosa e inteligente encontra um broche e é transportada para uma realidade paralela repleta de robôs e invenções futurísticas. Com a ajuda de um cientista que já visitou Tomorrowland, ela tenta descobrir os segredos do futuro.

- SEGUNDA, 19

Globo, 22h39

ILHA DE FERRO

Título original: Ilha De Ferro

Produção: BRA, 2018

Direção: Afonso Poyart, Roberta Richard, Guga Sander

Elenco: Maria Casadevall, Cauã Reymond, Klebber Toledo, Sophie Charlotte.

Dante é o competente gerente de produção da P137. Sua vida desmorona quando sua esposa, Leona, revela um caso com seu irmão, Bruno. Dante vai tirar satisfação com ele e causa um acidente que deixa Bruno em coma. De volta ao trabalho, conhece Julia, que assume o cargo que ele almejava há anos

- TERÇA, 20

SBT, 23h15

HOUSE PARTY: A NOITE É UMA CRIANÇA

Título original: House Party: tonight’s the night

Produção: EUA, 2013

Direção: Darin Scott

Elenco: Tequan Richmond, Zac Goodspeed, Rolanda Watts, Tristin Mays.

Amigos do ensino médio, Chris Johnson e Dylan são jovens com apenas dois interesses: rap e garotas. Os pais de Chris viajam para o funeral de uma tia. Por coincidência, Dylan descobre que um executivo de gravadora está na cidade e convence Chris a organizar uma balada em sua casa para atrair o caça talentos e as lindas garotas. A festa rola noite afora com muita música, azaração e atrapalhadas situações.

- QUARTA, 21

Band, 22h30

CURTINDO A CASA ALHEIA

Título original: Freeloaders

Produção: EUA, 2012

Direção: Dan Rosen

Elenco: Josh Lawson, Clifton Collins Jr., Brit Morgan, Kevin Sussman.

Um grupo de amigos vive às custas de uma estrela do rock em uma luxuosa mansão. Depois de anos de festas e vida boa, o músico decide vender sua casa. Para não perderem o estilo de vida, eles montam esquemas para afugentar os possíveis compradores.

- QUINTA, 22

Globo, 15h06

SHREK PARA SEMPRE

Título original: Shrek Forever after

Produção: BRA, 2014

Direção: Mike Mitchell

Elenco: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz.

Shrek está entediado. Sua antiga vida de aventuras foi substituída pela de pacato pai de família. Casado com Fiona e pai de três filhos, Shrek sente falta da adrenalina e da liberdade que tinha no passado. Para recuperá-los, ele firma um pacto com Rumpelstiltiskin. Imediatamente, Shrek é levado a uma versão alternativa do Reino de Tão, Tão Distante, onde Fiona é uma temível ogro e ele não é mais reconhecido pelo Burro e o Gato de Botas, seus melhores amigos.

- SEXTA, 23

Globo, 15h08

MENINA DOS OLHOS

Título original: Jersey Girl

Produção: EUA, 2004

Direção: Kevin Smith

Elenco: Ben Affleck, Liv Tyler, George Carlin, Jennifer Lopez.

Ollie, um bem-sucedido relações-públicas em NY, vive o auge da felicidade ao descobrir que sua linda esposa está grávida. Mas quando Gertrude morre ao dar à luz a Gertie, Ollie se perde emocionalmente, é demitido e se muda para a casa do pai em Jersey. As dificuldades em se adaptar à nova condição de pai e de um simples funcionário público local só aumentam suas frustrações, enquanto Gertie vibra com os amiguinhos e o convívio com o avô.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.