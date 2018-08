Destaques da programação (de 18 a 24 de agosto)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

Record, 15h00

MEU MALVADO FAVORITO 2

Título original: Despicable Me 2

Produção: EUA, 2011

Direção: Chris Renaud, Pierre Coffin

Elenco: Leandro Hassum, Maria Clara Gueiros, Luiz Carlos Persy.

Gru é convocado pela liga anti-vilões para combater uma nova ameaça. Enquanto isso, o amor está no ar, mas os traumas de infância de Gru impedem que ele se entregue à paixão.

- DOMINGO, 19

Globo, 14h05

OS CROODS

Título original: The Croods

Produção: EUA, 2013

Direção: Chris Sanders, Kirk De Micco

Elenco: Hércules Franco, Raphael Rossatto, Luísa Palomanes.

Família da pré-história vê sua caverna ser destruída. Depois disso, os Croods partem em uma aventura em busca de um novo lugar para morar, liderados por um garoto muito imaginativo que lhes ajuda a desbravar um mundo inteiramente novo.

- SEGUNDA, 20

Globo, 22h31

MAD MAX: ESTRADA DA FÚRIA

Título original: Mad Max: Fury Road

Produção: EUA, 2015

Direção: George Miller

Elenco: Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz.

Após ser capturado por Immortan Joe, um guerreiro das estradas chamado Max se vê no meio de uma guerra mortal, iniciada pela imperatriz Furiosa na tentativa de salvar um grupo de garotas. Também tentando fugir, Max aceita ajudar Furiosa em sua luta contra Joe e se vê dividido entre mais uma vez seguir sozinho seu caminho ou ficar com o grupo.

- TERÇA, 21

SBT, 23h15

ROBOCOP

Título original: Robocop

Produção: EUA, 2014

Direção: José Padilha

Elenco: Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton.

Em 2028, drones e robôs são usados para garantir a segurança mundo. Quando o policial Alex Murphy fica entre a vida e a morte, o cientista Raymond Sellars vê a chance de melhorar esse sistema ao criar um robô com consciência humana: o RoboCop.

- QUARTA, 22

Globo, 15h07

UMA FAMÍLIA EM APUROS

Titulo original: Parental Guidance

Produção: EUA, 2013

Direção: Andy Fickman

Elenco: Heath Ledger, Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt.

Quando Artie e Diane tomam conta dos netos e veem que os modernos métodos de educação excluem punição e diversão, eles esquecem as recomendações da filha e adotam suas antigas e inusitadas táticas para ensiná-los a serem crianças de verdade.

- QUINTA, 23

Globo, 15h06

O NAMORADO DA MINHA NAMORADA

Titulo original: My Girlfriend’s Boyfriend

Produção: EUA, 2010

Direção: Daryn Tufts

Elenco: Christopher Gorham, Alyssa Milano, Michael Landes, Carol Kane.

Jesse é uma garçonete. Certo dia ela decide se apresentar para Ethan, um escritor que é cliente do local onde ela trabalha. Ela encontra alguém por quem finalmente consegue se apaixonar, porém, elá também acaba conhecendo Troy, um homem rico que trabalha no ramo de publicidade. Ela se apaixona pelos dois e o dilema se inicia.

- SEXTA, 24

SBT, 23H15

MENINAS MALVADAS

Título original: Mean Girls 2

Produção: EUA, 2011

Direção: Melanie Mayron

Elenco: Meaghan Martin, Maiara Walsh, Claire Holt.

Jo é uma adolescente que sempre muda de cidade. Em seu primeiro dia na nova escola, ela conhece Abby, uma garota perseguida pelas "Plásticas", as populares do colégio, e decide ajudá-la. Jo vai declarar guerra contra as patricinhas e muitas confusões vão rolar, virando a escola de pernas pro ar.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.