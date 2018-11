Destaques da programação (de 1º a 7 de dezembro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 1º

Globo, 00h27

VIDAS PARTIDAS

Título original: Vidas Partidas

Produção: EUA, 2013

Direção: Marcos Schechtman

Elenco: Georgina Castro; Georgina Castro; Milhem Cortaz.

Graça e Raul são um casal que se apaixona perdidamente, envolvido em uma relação ardente provocada por alta passionalidade. Os dois se casam e têm duas filhas, criando uma família perfeita, até que, enquanto Graça evolui no trabalho, Raul fica desempregado. Para ajudar, Graça pede que o amigo e ex-marido indique secretamente Raul para uma vaga de professor em uma universidade. Quando consegue o cargo, Raul, aos poucos, torna-se agressivo e possessivo com a esposa, resultando em frequentes cenas de violência doméstica.

- DOMINGO, 2

Globo, 14h12

CÍRCULO DE FOGO

Título original: Pacific Rim

Produção: EUA, 2013

Direção: Guillermo Del Toro

Elenco: Charlie Day; Idris Elba; Charlie Hunnam; Robert Kazinsky.

Quando várias criaturas monstruosas, conhecidas como Kaiju, começam a emergir do mar, tem início uma batalha entre estes seres e os humanos. Para combatê-los, a humanidade desenvolve uma série de robôs gigantescos, os Jaegers, cada um controlado por duas pessoas através de uma conexão neural. Entretanto, mesmo os Jaegers se mostram insuficientes para derrotar os Kaiju. Diante deste cenário, a última esperança é um velho robô, obsoleto, que passa a ser comandado por um antigo piloto e uma treinadora.

- SEGUNDA, 3

Globo, 22h25

NO CORAÇÃO DO MAR

Título original: In the Heart of the Sea

Produção: BRA, 2015

Direção: Ron Howard

Elenco: Brendan Gleeson; Chris Hemsworth; Cillian Murphy; Benjamin Walker.

A tripulação do Essex, um barco baleeiro, deve fazer o impossível para sobreviver em uma ilha deserta após sofrer brutal ataque de uma baleia gigante.

- TERÇA, 27 4

SBT, 23h15

UM TIRA ACIMA DA MÉDIA

Título original: Underclassman

Produção: EUA, 2005

Direção: Marcos Seiga

Elenco: Nick Cannon, Roselyn Sanchez, Shawn Ashmore.

O jovem policial Tracy (Nick Cannon) faz a patrulha de seu bairro a bordo de sua bicicleta, esperando a chance de um dia se tornar um detetive de verdade. Mesmo sem a aprovação de seu superior, ele decide se infiltrar como aluno num colégio particular da elite para descobrir qual a ligação da escola com uma quadrilha e ladrões de carros de luxo.

- QUARTA, 5

Band, 22h30

UM HOMEM COMUM

Título original: A Common Man

Produção: EUA, 2012

Direção: Chandran Rutnam

Elenco: Ben Kingsley, Ben Cross, Patrick Rutnam.

Um homem espalha bombas por uma cidade no Sri Lanka e ameaça detonar os explosivos, caso o governo não liberte imediatamente quatro terroristas presos. Quando o Departamento de Polícia de Colombo é acionado, a situação fica ainda mais complicada e começa um confronto ideológico e fatal.

- QUINTA, 6

Globo, 15h06

APENAS AMIGOS

Título original: Just Friends

Produção: EUA, 2005

Direção: Roger Kumble

Elenco: Ryan Reynolds, Amy Smart, Anna Faris, Julie Hagerty, Christopher Marquette.

Chris e Jamie sempre foram amigos, desde a época da escola. Chris é apaixonado por Jamie mas, devido ao seu peso exagerado, nunca conseguiu namorar com ela. Traumatizado, Chris cresceu, emagreceu e tornou-se um homem mulherengo. Até que, anos depois, ele reencontra Jamie e vê sua antiga paixão renascer.

- SEXTA, 30 7

SBT, 23h15

UM NATAL BRILHANTE

Título original: Deck the Halls

Produção: EUA, 2006

Direção: John Whitesell

Elenco: Garry Chalk, Jackie Burroughs, Daniel Bacon.

Steve Finch adora comemorar o Natal. Todo ano ele segue uma série de curiosas tradições natalinas, que muitas vezes desagradam sua esposa Kelly e seus filhos Madison e Carter. Porém a alegria natalina de Steve é destruída quando Buddy Hall, um vendedor de carros, torna-se seu vizinho. Logo surge uma rivalidade entre eles, envolvendo as comemorações de Natal.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.