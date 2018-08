Destaques da programação (de 1º a 7 de setembro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 1º

Record, 15h00

DE VOLTA À ILHA DA IMAGINAÇÃO

Título original: Return To Nim’s Island

Produção: EUA, 2008

Direção: Brendan Maher

Elenco: Bindi Irwin, Toby Wallace, John Waters, Matthew Lillard.

Nim é uma jovem que cuida e protege sua ilha de ambiciosos caçadores que ameaçam a existência de seu lar e de seus animais. Para conseguir salvar sua ilha das mãos de vilões, ela contará com a ajuda de Edmund, um grande amigo.

- DOMINGO, 2

Globo, 14h05

REINO ESCONDIDO

Título original: Epic

Produção: EUA, 2013

Direção: Chris Wedge

Elenco: Sérgio Cantú, Reginaldo Primo, Daniel Boaventura.

Uma adolescente é transportada para um reino secreto e se une à batalha entre as forças do bem, que mantêm o mundo natural vital, e as forças do mal, que querem destruí-lo.

- SEGUNDA, 3

Globo, 22h54

A LENDA DE TARZAN

Título original: The Legend Of Tarzan

Direção: Seth Gordon, Mike Listo

Elenco: Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Alexander Skarsgard, Christoph Waltz.

Releitura da clássica lenda de Tarzan, na qual um pequeno garoto órfão é criado na selva e, mais tarde, tenta se adaptar à vida entre os humanos. Na década de 30, Tarzan, aclimatado à vida em Londres em conjunto com sua esposa Jane, é chamado para retornar à selva onde passou a maior parte da sua vida para servir como um emissário do parlamento britânico.

- TERÇA, 4

SBT, 23h15

DEU A LOUCA NOS BICHOS

Título original: Furry Vengeance

Produção: EUA, 2010

Direção: Roger Kumble

Elenco: Brendan Fraser, Brookie Shields, Matt Prokop, Ken Jeong.

O construtor Dan Sanders assume uma obra de casas ecologicamente sustentáveis numa floresta no meio do Oregon. Ele estava preparado para enfrentar as excentricidades do seu chefe oriental e a resistência de sua família, mas não contava com a revolta dos bichos, tentando proteger a natureza.

- QUARTA, 5

Band, 22h40

HISTÓRIAS DE AMOR

Titulo original: Liberal Arts

Produção: EUA, 2011

Direção: Josh Radnor

Elenco: Josh Radnor, Eliza Dushku, Zac Efron.

Já na casa dos 30 anos, Jesse Fisher volta à universidade para participar da comemoração da aposentadoria de um de seus antigos professores. Lá ele constata que pouca coisa mudou desde sua saída e conhece Zibby, uma encantadora aluna do segundo ano com quem acaba se envolvendo.

- QUINTA, 6

Globo, 15h

UM JARDIM ESPECIAL

Titulo original: Dare to Be Wild

Produção: Irlanda, 2015

Direção: Vivienne De Courcy

Elenco: Janie Dee, Emma Greenwell, Tom Hughes, Alex Macqueen, Christine Marzano, Lorna Quinn.

Uma irlandesa desconhecida e pobre se atreve a competir nos jogos olímpicos de jardinagem onde o Príncipe Charles é um rival.

- SEXTA, 7

SBT, 23H15

NEGÓCIOS FORA DE CONTROLE

Título original: Unfinished Business

Produção: EUA, 2015

Direção: Ken Scott

Elenco: Vince Vaughn, Tom Wilkinson, Dave Franco.

O empresário Dan Trunkman faz uma viagem de negócios com seus dois sócios para a Europa. Porém, eventos inesperados acabam desviando o trio, que embarca em uma jornada onde tudo pode acontecer.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.