Destaques da programação (de 20 a 26 de outubro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 20

Record, 15h00

ED - UM MACACO MUITO LOUCO

Título original: Ed

Produção: EUA, 1996

Direção: Brian Levant

Elenco: Matt LeBlanc, Rick Johnson, Paul Hewitt, Valente Rodriguez, Jack Warden.

O jovem jogador Jack finalmente consegue realizar seu grande sonho de ser contratado por uma equipe profissional de beisebol. Ele é alocado no mesmo alojamento do mascote do time, o chipanzé Ed e a bizarra situação fica ainda mais estranha quando descobrem que o macaco leva jeito para o esporte.

- DOMINGO, 21

Globo, 14h06

OPERAÇÃO ZODÍACO

Título original: Chinese Zodiak

Produção: CHINA, 2012

Direção: Jackie Chan

Elenco: Jackie Chan, Caitlin Dechelle, Sang-Woo Kwone, Oliver Platt, Laura Weissbecker.

O líder de uma equipe de mercenários tenta recuperar vários artefatos tirados do antigo palácio de verão do imperador da China, que foi saqueado por estrangeiros no século dezenove. São as cabeças de bronze dos 12 animais do zodíaco chinês. Os artefatos teriam o poder de alterar o destino do mundo, e Hawk não permitirá que nada o impeça de cumprir sua missão.

- SEGUNDA, 22

Globo, 22h39

BATMAN VS SUPERMAN - A ORIGEM DA JUSTIÇA

Título original: Batman v Superman: Dawn Of Justice

Produção: EUA, 2016

Direção: Jack Snyder

Elenco: Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg.

O confronto entre Superman (Henry Cavill) e Zod (Michael Shannon) em Metrópolis fez com que a população mundial se dividisse acerca da existência de extra-terrestres na Terra. Enquanto muitos consideram o Superman como um novo deus, há aqueles que o consideram extremamente perigoso.

- TERÇA, 23

SBT, 23h15

TIRAS EM APUROS

Título original: Cop Out

Produção: EUA, 2010

Direção: Kevin Smith

Elenco: Bruce Willis, Tracy Morgan, Juan Carlos Hernandez.

Jimmy Monroe é um detetive veterano, que está ocupado com os preparativos para o casamento da filha. Juntamente com Paul Hodges, ele precisa investigar o roubo de um raro cartão de baseball de 1952. Só que Hodges tem outro motivo para se preocupar: a suposta infidelidade de Debbie, sua esposa.

- QUARTA, 24

Band, 22h45

GÊNIO INDOMÁVEL

Título original: Good Will Hunting

Produção: EUA, 1997

Direção: Gus Van Sant

Elenco: Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck, Stellan Skarsgard.

Em Boston, um jovem de 20 anos servente de uma universidade que já teve algumas passagens pela polícia, revela-se um gênio em matemática e, por determinação legal, precisa fazer terapia, mas nada funciona, pois ele debocha de todos os analistas, até se identificar com um deles.

- QUINTA, 25

Globo, 22h00

KARATÊ KID IV - A NOVA AVENTURA

Título original: The Next Karate Kid

Produção: EUA, 1995

Direção: Christopher Cain

Elenco: Noriyuki "Pat" Morita, Hilary Swank, Michael Ironside, Constance Towers.

Nas comemorações para os nipo-americanos que lutaram no exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, um mestre de karatê encontra a viúva do seu oficial-comandante e descobre que a neta dela é uma adolescente problemática e muito sofrida, pois perdeu seus pais em um acidente. Assim, ele decide ensinar karatê à jovem para que ela possa se recuperar.

- SEXTA, 26

SBT, 23h15

HERÓIS

Título original: Push

Produção: EUA, 2009

Direção: Paul McGuigan

Elenco: Chris Evans, Dakota Fanning, Camilla Belle.

Nick, um entregador de pizza, é transformado em homem-bomba por uma dupla de aspirantes a bandidos que o obriga a roubar um banco em horas. Tentando não ser detonado, Nick recorre a seu maior amigo para ajudá-lo nesta missão, que promete riscos e trapalhadas.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.