Destaques da programação (de 27 de outubro a 2 de novembro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 27

Record, 15h00

DAYLIGHT

Título original: Daylight

Produção: EUA, 1996

Direção: Rob Cohen

Elenco: Sylvester Stallone, Amy Brenneman, Viggo Mortensen, Dan Hedaya, Jay O. Sanders.

Um carro em fuga bate em um caminhão cheio de material tóxico, provocando uma explosão que sela ambas as saídas de um túnel subterrâneo entre Manhattan e Nova Jersey. Esta situação leva Kit Latura, ex-chefe dos Serviços Médicos de Emergência da cidade, a tentar encontrar um caminho para salvar os sobreviventes antes que o ar acabe ou o Rio Hudson inunde tudo.

- DOMINGO, 28

Globo, 14h08

GENTE GRANDE/GENTE GRANDE 2

Título original: Grown Ups

Produção: EUA, 2013

Direção: Dennis Dugan

Elenco: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade.

Lenny Feder e sua família se mudam para sua cidade natal para ficar perto dos amigos, mas acabam tendo que enfrentar alguns fantasmas do passado, como a covardia diante de valentões e o famigerado bullying na escola.

- SEGUNDA, 29

Globo, 22h32

OS 33

Título original: The 33

Produção: EUA, 2016

Direção: Patricia Riggen

Elenco: Antonio Banderas, Juliette Binoche, Gabriel Byrne, Rodrigo Santoro.

Capiapó, Chile. Um desmoronamento faz com que a única entrada e saída de uma mina seja lacrada, prendendo 33 mineradores a mais de 700 metros abaixo do nível do mar. Eles ficam em um lugar chamado refúgio e, liderados por Mario Sepúlveda, precisam racionar o alimento disponível. Paralelamente, o ministro da energia Laurence Golborne faz o possível para conseguir que os mineiros sejam resgatados, enfrentando dificuldades técnicas e o próprio tempo.

- TERÇA, 30

SBT, 23h15

CARRIE, A ESTRANHA

Título original: Carrie

Produção: EUA, 2013

Direção: Kimberly Peirce

Elenco: Chloe Grace Moretz, Julianne Moore, Judy Greer, Ansel Elgort, Gabriella Wilde.

Educada pela mãe, uma fanática religiosa, Carrie White torna-se uma jovem oprimida, sem amigos e com baixíssima autoestima. Alvo predileto de seus colegas de classe, que não poupam esforços para deixá-la constrangida, Carrie promete se vingar quando descobre que tem poderes paranormais.

- QUARTA, 31

Band, 22h30

UM TIRA DA PESADA II

Título original: Beverly Hills Cop II

Produção: EUA, 1987

Direção: Tony Scott

Elenco: Eddie Murphy, Judge Reinhold, Jurgen Prochnow, Ronny Cox.

O policial Axel Foley interrompe a investigação de um esquema de cartões de crédito falsos ao saber, pelo noticiário da televisão, que um detetive com quem trabalhou foi baleado. Na nova missão, ele ajuda dois amigos policial a solucionar o mistério por trás de uma onda de assaltos bem planejados, que está sendo conhecida como ‘crimes do alfabeto”.

- QUINTA, 1º

Globo, 15h06

ALEXANDRE E O DIA TERRÍVEL, HORRÍVEL, ESPANTOSO E HORROROSO

Título original: Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day

Produção: EUA, 2014

Direção: Miguel Arteta

Elenco: Steve Carrel; Kerris Dorsey; Jennifer Garner; Dylan Minnete.

Alexander Cooper tenta convencer a família de que existem dias em que absolutamente nada dá certo. Na véspera do seu aniversário de 12 anos, ele deseja que todos tenham um dia verdadeiramente ruim. Para sua completa surpresa, a família enfrenta uma série de situações terríveis ao longo de todo o dia.

- SEXTA, 2

SBT, 23h15

NOIVAS EM GUERRA

Título original: Bride Wars

Produção: EUA, 2009

Direção: Gary Winick

Elenco: Kate Hudson, Anne Hathaway, Kristen Johnston, Bryan Greenberg.

Emma e Liv, desde meninas sonham com seus casamentos no sofisticado, badalado e concorrido Hotel Plaza, em Manhattan. Agora, aos 26 anos, as duas serão enfim levadas ao altar. Um erro da renomada cerimonialista Mary Saint desencadeia um problema intransponível: só há um dia na agenda para as duas no tal hotel. As até então amigas se valem de todo tipo de armas para ver quem desistirá primeiro da data. Aos noivos e amigos cabe assistir à guerra.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.