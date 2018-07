Destaques da programação (de 28 de julho a 3 de agosto)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 28

Record, 15h00

OS BATUTINHAS: UMA NOVA AVENTURA

Título original: The Little Rascals Save The Day

Produção: EUA, 2014

Direção: Alex Zamm

Elenco: Doris Roberts, Jet Jurgensmeyer, Drew Justice.

Os Batutinhas estão de volta em um filme totalmente novo! Spanky, Alfafa, Darla, Petey e os amigos querem levantar dinheiro para que a confeitaria da vovó Larson não vá à falência.

- DOMINGO, 29

Globo, 14h01

O APRENDIZ DE FEITICEIRO

Título original: The Sorcerer's Apprentice

Produção: EUA, 2010

Direção: Jon Turteltaub

Elenco: Nicolas Cage, Jay Baruchel, Alfred Molina, Teresa Palmer.

Dave (Jay Baruchel) é apenas um jovem comum, mas o feiticeiro Baltazar (Nicolas Cage) acredita que ele tenha um talento para a feitiçaria que ainda não foi explorado. Baltazar então recruta o jovem para lhe ensinar a arte da magia. Dave tentará ajudar seu mentor em uma missão para proteger Manhattan de um poderoso rival (Alfred Molina).

- SEGUNDA, 30

Globo, 22h17

A ESTRANHA VIDA DE TIMOTHY GREEN

Título original: Odd Life Of Timothy Green

Produção: EUA, 2012

Direção: Peter Hedges

Elenco: Cj Adams, Shohreh Aghdashloo, Rosemarie Dewitt, Joel Edgerton, Jennifer Garner.

Um casal feliz vive a frustração de não poder ter um filho e enterra um baú no jardim contendo todos os seus desejos. Um garoto chamado Timothy aparece misteriosamente à sua porta, fazendo-os compreender que o inesperado pode ser maravilhoso.

- TERÇA, 31

SBT, 23h15

OS TRÊS PAPAIS

Título original: My Baby’s Daddy

Produção: EUA, 2004

Direção: Cherye Dunye

Elenco: Eddie Griffin, Anthony Anderson, Michael Imperioli e John Amos.

Lonnie, "G " e Dominic levam vidas desregradas e irresponsáveis até que engravidam suas namoradas ao mesmo tempo. É preciso, então, que eles assumam novas responsabilidades e deem um rumo a suas vidas.

- QUARTA, 1º

Band, 22h30

HULK

Titulo original: The Hulk

Produção: EUA, 2003

Direção: Ang Lee

Elenco: Eric Bana, Nick Nolte, Jennifer Connely.

O cientista Bruce Banner sofre um acidente em seu laboratório e é exposto à radiação gama. Ele não morre, mas sofre monstruosas mudanças no seu corpo sempre que fica com raiva. Ao mesmo tempo, segredos de seu passado vêm à tona, como a aparição de seu pai que nem conhecia.

- QUINTA, 2

Globo, 00h55

TRIPLO X

Titulo original: Triple X

Produção: EUA, 2002

Direção: Rob Cohen

Elenco: Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Asia Argento.

Xander Cage é um atleta de esportes radicais famoso por suas performances em público que desafiavam a própria morte. Apostando em sua capacidade em decifrar crimes não solucionados por espiões comuns, Gibbons, um agente da NSA, decide recrutá-lo para sua organização. Xander aceita o convite e é escalado para uma missão onde enfrentará um inteligente, organizado e implacável inimigo.

- SEXTA, 3

SBT, 23H15

CARROSSEL – O FILME

Título original: Carrossel – o Filme

Produção: BRA, 2015

Direção: Alexandre Boury e Mauricio Eça

Elenco: Larissa Manoela, Jean Paulo Campos, Maísa Silva, Guilherme Seta.

A turma da Escola Mundial viaja para o acampamento panapaná, acompanhados da diretora olívia, graça e jurandir. lá eles se divertem muito...mas a chegada de gonzalez e gonzalito, decididos comprar aquele terreno para instalar uma fábrica, colocará toda garotada envolvida num plano para deter a malvada dupla!!

