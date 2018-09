Destaques da programação (de 29 de setembro a 5 de outubro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 29

Record, 15h00

O AVENTUREIRO: A MALDIÇÃO DA CAIXA DE MIDAS

Título original: The Adventurer: The Curse Of The Midas Box

Produção: EUA, 2013

Direção: Jonathan Newman

Elenco: Michael Sheen, Lena Headey, Sam Neill.

Quando sua família é sequestrada por um inimigo desconhecido, Mariah Mundi embarca em uma perseguição juntamente com o misterioso Charity. Mariah terá que desvendar os segredos de um hotel para encontrar seus pais e irmão, e impedir que Otto Luger consiga achar a poderosa Caixa de Midas.

- DOMINGO, 30

Globo, 14h08

A ERA DO GELO 4

Título original: Ice Age: Continental Drift

Produção: EUA, 2015, 1h54 min

Direção: Steve Martino, Mike Thurmeier

Elenco: Animação

Sempre em busca de sua cobiçada noz, o esquilo Scrat provoca, sem querer, a separação dos continentes. A situação causa mudanças no terreno de vários locais, entre eles onde os amigos Manny, Diego e Siid estão alojados. Um terremoto faz com que o trio fique preso em um iceberg, enquanto Ellie e a pequena Amora permanecem no continente. Em alto mar, Manny promete que irá encontrá-las a qualquer custo, mas, para tanto, precisará enfrentar perigosos piratas e o canto das sereias.

- SEGUNDA, 1º

Globo, 22h53

TELA QUENTE - PLANETA DOS MACACOS: O CONFRONTO

Título original: Dawn of the Planet of the Apes

Produção: EUA, 2014

Direção: Matt Reeves

Elenco: Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman.

Dez anos após a conquista da liberdade, César lidera uma nação de macacos geneticamente evoluídos, que está sendo ameaçada por um grupo de humanos sobrevivente de um vírus mortal.

- TERÇA, 2

SBT, 23h30

O GUARDA-COSTAS

Título original: The Bodyguard

Produção: EUA, 1992

Direção: Mick Jackson

Elenco: Kevin Costner, Whitney Houston, Bill Cobbs.

Frank Farmer é o melhor guarda-costas dos Estados Unidos. Rachel, uma cantora pop no auge de sua fama, recebeu ameaças de morte e contrata Frank. Ele fará de tudo para protegê-la, sem imaginar que o amor nascerá entre eles.

- QUARTA, 3

Globo, 14h49

TÁXI

Título original: Taxi

Produção: EUA, 2004

Direção: Tim Story

Elenco: Queen Latifah, Jimmy Fallon, Henry Simmons, Jennifer Esposito, Gisele Bündchen.

Policial atrapalhado tenta recuperar o prestígio prendendo um grupo de belas assaltantes de banco. Na perseguição, ele conta com a ajuda de uma taxista que está aprendendo a dirigir.

- QUINTA, 4

Globo, 14h51

VOLTANDO A SONHAR

Título original: Living Out Loud

Produção: EUA, 2009

Direção: Anne Wheeler

Elenco: Gail O’Grady, Jessica Amlee, Michael Shanks.

Emily tinha talento e sonhava ser cantora, mas acabou casando e virando mãe de família. Agora, além de cuidar da casa e ser professora de música em uma escola, Emily descobre ter câncer de mama. Sua vida muda bruscamente e ela procura incentivo para enfrentar as dificuldades junto a sua família.

- SEXTA, 5

SBT, 23h30

MINHA SUPER EX-NAMORADA

Título original: My Super Ex-Girlfriend

Produção: EUA, 2006

Direção: Ivan Reitman

Elenco: Uma Thurman, Luke Wilson, Anna Faris.

Um jovem descobre que a bonita mas manipuladora mulher que está namorando é uma super-heroína conhecida como G-Girl. Depois de romper o namoro, ele fica sabendo que não há fúria maior do que a de uma mulher rejeitada quando a ex-namorada começa a direcionar seus poderes contra ele.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.