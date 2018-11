Destaques da programação (de 3 a 9 de novembro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 3

Record, 15h00

OS THUNDERBIRDS

Título original: Thunderbirds

Produção: Reino Unido, 2004

Direção: Jonathan Frakes

Elenco: Bill Paxton, Sophia Myles, Ben Kingsley.

O astronauta Jeff Tracy dirige organização de combate ao crime em Tracy Island. Enquanto Jeff está em uma missão no espaço, seu inimigo, The Hood, invade seu quartel general e ameaça toda a operação.

- DOMINGO, 4

Globo, 14h14

NEED FOR SPEED

Título original: Need For Speed

Produção: EUA, 2014

Direção: Scott Waugh

Elenco: Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots, Scott Mescudi.

Tobey Marshall herdou do pai uma oficina mecânica, onde, juntamente com sua equipe, modifica carros para que se tornem o mais rápido possível. além disto, Tobey é um exímio piloto e volta e meia participa de rachas.

- SEGUNDA, 5

Globo, 22h29

TRUQUE DE MESTRE: O 2º ATO

Título original: Now You See Me 2

Produção: EUA, 2016

Direção: Jon M. Chu

Elenco: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson.

Os ilusionistas conhecidos como os "Quatro Cavaleiros" precisam executar um truque inédito para limpar seus nomes e demonstrar as práticas antiéticas de um magnata da tecnologia.

- TERÇA, 6

SBT, 23h15

UM PLANO BRILHANTE

Título original: The Love Punch

Produção: França/Reino Unido, 2013

Direção: Joel Hopkins

Elenco: Pierce Brosnan, Emma Thompson, Timothy Spall, Celia Imrie, Laurent Lafitte.

O charmoso Richard, divorciado há algum tempo de Kate, curte a vida e suas muitas namoradas. Ao descobrir que foi vítima de um golpe de um investidor francês, o que comprometeria sua vida financeira e de sua família, ele só vê uma saída: fazer o acerto pessoalmente. Ele convence Kate a acompanhá-lo até a França e, lá, vivem animadas e arriscadas aventuras.

- QUARTA, 7

Band, 22h30

UM ROMANCE NA ALTA MODA

Título original: After the Ball

Produção: Rússia, 2015

Direção: Sean Garrity

Elenco: Portia Doubleday, Marc-André Grondin, Chris Noth.

Kate Kassell é uma jovem que sonha em ser design de moda. Muito talentosa, ela vai trabalhar na confecção do pai, mas sua madrasta e as filhas dela fazem de tudo para Kate ser demitida. Ela não desiste, volta ao trabalho disfarçada de Nate e começa a arrasar com novos modelos de roupa.

- QUINTA, 8

Globo, 15h07

A GRANDE VITÓRIA

Título original: A Grande Vitória

Produção: BRA, 2014

Direção: Stefano Capuzzi Lapietra

Elenco: Caio Castro, Felipe Folgosi, Ênio Gonçalves, Domingos Montagner.

Max Trombini teve uma infância humilde e conturbada. Abandonado pelo pai ainda hoje, ele foi criado pela mãe e pelo avô, que morreu quando tinha 11 anos. Revoltado, passou a se envolver em diversas confusões em sua cidade natal, Ubatuba, e depois em Bastos, onde passou a morar. Foi através do aprendizado das artes marciais, em especial o judô, que ele conseguiu se estabelecer emocionalmente e construir uma carreira que fez com que se tornasse um dos principais técnicos do esporte no Brasil.

- SEXTA, 9

Globo, 15h08

EU SOU O NÚMERO QUATRO

Título original: I Am Number 4

Produção: EUA, 2011

Direção: D J Caruso

Elenco: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer, Dianna Agron.

Nove alienígenas fugiram do planeta Lorien, onde eram conhecidos por números, para se esconder na Terra. Mesmo fora do planeta de origem, os números Um, Dois e Três são assassinados numa sequência. O número Quatro vive disfarçado entre os humanos como John Smith. É quando Smith conhece a estudante Sarah Hart e se apaixona por ela, que a vida de ambos e o futuro de sua raça correm perigo.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.