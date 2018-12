Destaques da programação (de 8 a 14 de dezembro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 8

Record, 15h00

O GRANDE MENTIROSO

Título original: Big Fat Liar

Produção: EUA, 2013

Direção: Shawn Levy

Elenco: Frankie Muniz, Paul Giamatti, Amanda Bynes, Amanda Detmer, Donald Faison e Sandra Oh.

Um jovem estudante e seu melhor amigo viajam a Los Angeles para aplicar uma série de trotes em um produtor de Hollywood que roubou sua história e a transformou em um filme de sucesso.

- DOMINGO, 9

Globo, 14h17

KING KONG

Título original: King Kong

Produção: EUA, 2005

Direção: Peter Jackson

Elenco: Jack Black, Adrien Brody, Andy Serkis, Naomi Watts.

Acompanhe o diretor Carl Denham e sua equipe em uma viagem de Nova York até uma ilha misteriosa para as filmagens de um novo longa. Na expedição estão o dramaturgo Jack Driscoll e a atriz Ann Darrow, que é raptada por um gorila gigantesco depois que a equipe desembarca na ilha. E, enquanto procura Ann, a tripulação se depara com dinossauros e outras criaturas pré-históricas incríveis, assustadoras e perigosas.

- SEGUNDA, 10

Globo, 22h23

A TEORIA DE TUDO

Título original: The Theory Of Everything

Produção: Reino Unido, 2015

Direção: James Marsh

Elenco: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior.

Baseado na biografia de Stephen Hawking, o filme mostra como o jovem astrofísico fez descobertas importantes sobre o tempo, além de retratar o seu romance com a aluna de Cambridge Jane Wide e a descoberta de uma doença motora degenerativa quando tinha apenas 21 anos.

- TERÇA, 11

SBT, 23h15

ESPIÃO POR ACIDENTE

Título original: The Accidental Spy

Produção: EUA, 2000

Direção: Teddy Chan

Elenco: Jackie Chan, Vivian Hsu, Eric Tsang, Kim Min.

Buck Yuen, um empenhado, mas atrapalhado vendedor, levava uma vida pacata, até o dia em que testemunhou um assalto e saiu distribuindo socos e golpes marciais recuperando o dinheiro. Sua fama de herói despertou a atenção de um misterioso detetive, o que fez traficantes coreanos e turcos também se interessarem por ele.

- QUARTA, 12

Band, 22h30

UM TIRA DA PESADA III

Título original: Beverly Hills Cop III

Produção: EUA, 1994

Direção: Mace Neufeld, Robert Rehme.

Elenco: Eddie Murphy, Judge Reinhold, Hector Elizondo, Rick Avery, George Lucas.

Em Detroit, durante uma batida policial numa oficina de desmanche de carros, o detetive Axel Foley vê seu chefe, o inspetor Douglas Todd, ser assassinado por um homem bem vestido. Em seu último suspiro, Todd pede a Foley que prenda o culpado, mas o FBI o impede de iniciar uma perseguição. O policial inicia uma investigação e rastreia o criminoso em um parque de diversões, onde tudo parece maior do que se imaginava.

- QUINTA, 13

Globo, 15h07

O SENTIDO DA VIDA

Título original: Snowmen

Produção: EUA, 2010

Direção: Robert Kirbyson

Elenco: Martyn Christian, Bobby Coleman, Josh Flitter, Bobb'e J. Thompson.

Depois de uma surpreendente descoberta na neve, três garotos de uma pequena cidade ficam famosos. Os melhores amigos criam um plano para serem lembrados para sempre, garantindo um lugar de honra no livro de recordes Guinness. Durante a aventura, o trio luta contra os valentões do colégio, une sua comunidade e descobre que a fama pode ser passageira, mas a verdadeira amizade dura para sempre.

- SEXTA, 14

SBT, 23h15

A MORTE CONVIDA PARA DANÇAR

Título original: Prom Night

Produção: EUA, 2008

Direção: Nelson Mccormick

Elenco: Brittany Snow, Scott Porter, Jessica Stroup, Dana Davis, Idris Elba, Collins Pennie.

Há três anos, Donna viu toda sua família ser assassinada por Richard Fenton, seu professor do colegial, que tinha uma obsessão doentia por ela. Apesar do trauma do passado, o baile de formatura num luxuoso hotel deveria ser a melhor noite da vida da jovem. No entanto, fugido da ala psiquiátrica da prisão, Fenton se infiltra na festa e espalha o terror por todo o hotel.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.