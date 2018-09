Destaques da programação (de 8 a 14 de setembro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 8

Record, 15h00

UMA LADRA SEM LIMITES

Título original: Identity Thief

Produção: EUA, 2013

Direção: Seth Gordon

Elenco: Melissa McCarthy, Jason Bateman, Amanda Peet.

Um homem vai atrás da mulher que clonou sua identidade e acabou com seu crédito financiando um estilo de vida luxuoso, mas acaba aprendendo grandes lições de vida com a ladra.

- DOMINGO, 9

Globo, 14h07

TÁ CHOVENDO HAMBÚRGUER 2

Título original: Cloudy With A Chance Of Meatba

Produção: EUA, 2013

Direção: Cody Cameron; Kris Pearn

Elenco: Bill Hader, Anna Faris, James Caan.

Após a desastrosa tempestade de comida no primeiro filme, Flint e seus amigos são obrigados a deixar a cidade de Boca Grande. Sem saída, ele aceita o convite de seu ídolo, Chester V, e junta-se à The Live Corp Company, que reúne os melhores inventores do mundo. Porém, quando descobre que sua máquina ainda funciona e agora cria perigosas comidas animalescas mutantes, Flint decide retornar e tentar salvar o mundo.

- SEGUNDA, 10

Globo, 14h59

VOCÊ NÃO PODE BEIJAR A NOIVA

Título original: You May Not Kiss the Bride

Direção: Rob Hedden

Elenco: Dave Annable, Katharine Mcphee, Rob Schneider, Mena Suvari, Kathy Bates.

Fotógrafo de animais de estimação se envolve em uma confusão com um gangster croata e sua filha. O homem é obrigado a se casar com a jovem, que deseja virar cidadã americana. Tudo piora quando ele é forçado a passar a lua de mel em um remoto resort tropical, onde a noiva, por quem se apaixonou, é sequestrada.

- TERÇA, 11

SBT, 23h15

OS REIS DA RUA

Título original: Street Kings

Produção: EUA, 2008

Direção: David Ayer

Elenco: Keanu Reeves, Forest Whitaker, Hugh Laurie.

Tom Ludlow é um veterano policial que enfrenta problemas desde a morte de sua esposa. Quando descobre que seu colega de trabalho foi executado ele passa a combater o sistema que vigora na polícia local, o mesmo o qual fez parte e defendeu ao longo de toda sua carreira. Isto faz com que questione a lealdade de todos ao seu redor.

- QUARTA, 12

Globo, 14h51

A CONSELHEIRA AMOROSA

Titulo original: How to Fall in Love

Produção: EUA, 2011

Direção: Mark Griffiths

Elenco: Brooke D'Orsay, Kurt Evans, Gina Holden, Rowen Kahn.

Desde jovem, Harold não sabe como lidar com o sexo oposto. Tentando vencer esta barreira, ele contrata Annie Hayes, a garota popular do seu antigo colégio, para ensiná-lo a falar com as mulheres e a conseguir enfim emplacar algum relacionamento. Mas Harold não imaginava que iria se apaixonar justamente pela sua nova “professora”.

- QUINTA, 13

Globo, 15h01

O FILHO ETERNO

Titulo original: O Filho Eterno

Produção: BRA, 2016

Direção: Paulo Machline

Elenco: Debora Falabella, Augusto Madeira, Marcos Veras, Pedro Vinicius.

O casal Roberto e Cláudia aguardam a chegada de seu primeiro bebê. A notícia de que seu filho seria portador de Síndrome de Down faz Roberto, que é escritor, ter dificuldades com a paternidade.

- SEXTA, 14

SBT, 23H15

VOVÓ...ZONA 3: TAL PAI, TAL FILHO

Título original: Big Mommas Like Father, Like Son

Produção: EUA, 2011

Direção: John Whitesell

Elenco: Vince Vaughn, Tom Wilkinson, Dave Franco.

Trent, 17, não quer ir pra universidade e, por isso, ao procurar o pai, sem saber que o agente do fbi estava em plena missão, testemunha um assassinato. Temendo pela vida do filho, o hábil Turner, arma um plano para concluir suas investigações e proteger o filho: ele se transforma na bem humorada vovó zona e trent, na jovem nada delicada charmeine.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.