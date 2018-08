Destaques da programação de filmes (de 4 a 10 de agosto)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 4

Record, 15h00

A PROVA DE BALAS

Título original: Bulletproof

Produção: EUA, 1996

Direção: Ernest Dickerson

Elenco: Damon Wayans, Adam Sandler, James Caan.

Um criminoso nada brilhante, Archie Moses, trabalha para o narcotraficante Frank Colton e permanece alheio ao fato de que um de seus melhores amigos é, na verdade, um policial disfarçado chamado Jack Carter. Depois que Moses atira em Carter acidentalmente, o policial tenta se recuperar e, em seguida, procura trazer o bandido para depor contra Colton.

- DOMINGO, 5

Globo, 14h02

A SAGA CREPÚSCULO: AMANHECER - PARTE II

Título original: The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2

Produção: EUA, 2012

Direção: Bill Condon

Elenco: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner.

Após dar à luz a Renesmee, Bella desperta já vampira. Ela descobre que Jake, seu melhor amigo, desenvolveu um profundo sentimento pela filha e passa a acompanhar seu rápido desenvolvimento. Paralelamente, Aro elabora um plano para ter a garota em seu poder, por causa dos dons especiais que ela possui.

- SEGUNDA, 6

Globo, 22h20

A ESPIÃ QUE SABIA DE MENOS

Título original: Spy

Produção: EUA, 2015

Direção: Paul Feig

Elenco: Rose Byrne, Bobby Cannavale, Miranda Hart, Jude Law.

Susan Cooper é uma despretensiosa analista de base da CIA e heroína não reconhecida por trás das missões mais perigosas da agência. Mas, quando seu parceiro sai da jogada e outro agente fica comprometido, Susan se voluntaria para se infiltrar no mundo de um traficante de armas mortais e evitar um desastre global.

- TERÇA, 7

SBT, 23h15

HÉRCULES

Título original: Hercules

Produção: EUA, 2014

Direção: Brett Ratner

Elenco: Dwayne Johnson, Rufus Sewell, Aksel Hennie.

Meio homem, meio deus, o semideus Hércules anda atormentado pela terra. Depois de doze árduos trabalhos realizados e a perda de sua família, ele conhece seis assassinos impiedosos e une-se ao grupo em busca de trabalho, até que o rei da Trácia convida-o para treinar o seu exército.

- QUARTA, 8

Band, 22h30

UM DRINK NO INFERNO

Titulo original: From Dusk Till Dawn

Produção: EUA, 1995

Direção: Robert Rodriguez

Elenco: George Clooney, Quentin Tarantino, Harvey Keitel.

Dois irmãos criminosos sequestram um pastor e sua família e cruzam a fronteira, chegando ao México. Eles se escondem em uma boate mexicana, mas descobrem que os frequentadores do local são vampiros.

- QUINTA, 9**

- SEXTA, 10

SBT, 23H15

A CRECHE DO PAPAI

Título original: Daddy Day Care

Produção: BRA, 2003

Direção: Steve Carr

Elenco: Eddie Murphy, Anjelica Huston, Steve Zahn.

Enquanto sua esposa, Kim, sustenta a casa, o desempregado Charlie passa os dias cuidando do filho. Com a ajuda do amigo Phil, Charlie decide abrir uma creche. A ideia dá certo e logo contratam mais um empregado, Marvin. Charlie precisa lidar com a burocracia sem fim.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.

*Até a publicação deste texto, a Globo não havia liberado sua programação de quinta.