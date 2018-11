Destaques de filmes da programação (de 6 a 12 de outubro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 6

Record, 15h00

GAROTA MIMADA

Título original: Wild Child

Produção: EUA, 2013

Direção: Nick Moore

Elenco: Emma Roberts, Lexi Ainsworth, Shelby Young, Johnny Pacar, Natasha Richardson.

A patricinha Poppy leva uma vida de princesa em Malibu, litoral da California. A menina se tornou uma adolescente bonita, rica e mimada. Para combater a rebeldia da filha, o pai de Poppy a manda para um colégio interno na Inglaterra. Enquanto tenta lidar com as novas colegas, que não toleram arrogância, a americana terá de enfrentar a mal humorada diretora Mrs. Kingsley.

- DOMINGO, 7

Globo, 14h08

UMA NOITE NO MUSEU 2 E 3

Título original: Night at the Museum 2/ 3

Produção: EUA, 2009/2014

Direção: Shawn Levy

Elenco: Amy Adams, Hank Azaria, Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson.

Em ’Uma Noite no Museu 2’, a ação se passa no museu Smithsonian de Washington, na capital dos Estados Unidos, onde ganham vida personalidades da história americana entre eles alguns presidentes e Amelia Earhart, uma das pioneiras da aviação. Em ’Uma Noite no Museu 3’, Larry descobre que a peça que faz os objetos do museu ganharem vida está em processo de danificação. Com isso, todos correm o risco de não ganharem mais vida.

- SEGUNDA, 8

Globo, 22h22

HOMEM-FORMIGA

Título original: Ant-Man

Produção: EUA, 2015

Direção: Peyton Reed

Elenco: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Corey Stoll.

Forçado a sair de sua própria empresa, Dr. Hank Pym transforma um talentoso ladrão em Homem-Formiga para impedir que seu antigo pupilo consiga replicar a fórmula da roupa que dá o poder do encolhimento, força sobre-humana e a capacidade de controlar um exército de formigas.

- TERÇA, 9

SBT, 23h15

DENNIS, O PIMENTINHA

Título original: Dennis, the Menace

Produção: EUA, 1993

Direção: Nick Castle

Elenco: Walter Matthau, Mason Gamble, Christopher Lloyd.

A Sra. Wilson aceita hospedar o pestinha Dennis em sua casa enquanto os pais dele viajam. Ela só não imagina que o garoto é capaz de tantas travessuras, incluindo a destruição do premiado jardim que seu marido, o Sr. Wilson, cultiva há décadas.

- QUARTA, 10

Band, 22h30

20 ANOS MAIS JOVEM

Título original: 20 Ans D’écart

Produção: FRANÇA, 2012

Direção: David Moreau

Elenco: Virginie Efira, Pierre Niney, Gilles Cohen.

Alice Lantins tem 38 anos e é editora de moda. Em uma distração, perde um importante cartão de memória após uma viagem, mas por sorte o estudante Balthazar Apfel o encontra. Os dois se conhecem e uma foto comprometedora do casal vaza na imprensa. Nada aconteceu, mas o burburinho e a fama de ‘ousada‘ agradam Alice, que decide investir no relacionamento com o rapaz mais jovem para subir na carreira.

- QUINTA, 11

Globo, 15h07

O TERNO DE 2 BILHÕES DE DÓLARES

Título original: The Tuxedo

Produção: EUA, 2009

Direção: Kevin Donovan

Elenco: Jackie Chan, Ritchie Coster, Jennifer Love Hewitt, Jason Isaacs, Debi Mazar, Brian Rhodes.

Após vestir um terno que dá superpoderes a quem o usa, Jimmy Tong se envolve em uma intriga internacional de espionagem.

- SEXTA, 12

SBT, 23h15

RIQUINHO

Título original: Richie Rich

Produção: EUA, 1994

Direção: Donald Petrie

Elenco: Macaulay Culkin, John Larroquette, Edward Herrmann.

O avião onde estavam os pais do menino mais rico do mundo desaparece! Riquinho começa a suspeitar que o fato tenha sido obra de Lawrence, um alto executivo do grupo. Por isso, o garotinho ‘assume‘ a direção do grupo rico e, para se livrar do malvado lawrence, conta com a ajuda de alguns ‘novos‘ amigos.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.