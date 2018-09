Destino de Remy em 'Segundo Sol' vai ser surpreendente, diz Vladimir Brichta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela "Segundo Sol" (Globo) chega ao seu aguardado centésimo capítulo nesta quinta-feira (6) com uma série de reviravoltas em andamento. O mais aguardado, no entanto, é a morte de Remy (Vladimir Brichta), que colocará Luzia (Giovanna Antonelli) novamente como suspeita de um crime que não cometeu.

"Aos poucos Remy foi se tornando uma pessoa cada vez mais incômoda em todos os ambientes que passava. Construir essa trajetória foi muito enriquecedor para o meu trabalho", afirmou o ator Vladimir Brichta ao Gshow, destacando inclusive a torcida dos fãs para que o personagem não tenha morrido de fato.

"Para mim, qualquer coisa acerca dessa trama vai ser surpreendente. Se ele estiver mesmo morto, se aparecer vivo ou se voltar em 'flashbacks'. Pessoalmente estou muito satisfeito por ter realizado meu trabalho da melhor forma possível", completou ele.

A sequência que levará a morte de Remy começa já nesta quarta (5), com o vilão contando a Luzia que o filho que ela teve com Beto (Emilio Dantas) está vivo. Luzia vai, então, ameaçar Karola e ceder às chantagens de Remy: até cair em uma nova armação e ser encontrada ao lado do corpo dele esfaqueado.

"Remy... Remy tá coberto de sangue, tá todo esfaqueado... ele tá morto Luzia! Remy tá morto! Luzia, você matou Remy?", afirmará Beto desesperado à Luzia, que acordará após ter sido dopada por Remy. Luzia decide não pagar para ver e foge da cena do crime, mesmo sob protestos de Beto.

"É muito bom quando os personagens não seguem por caminhos óbvios. Luzia chega ao seu limite e por isso vai enfrentar quem mexeu com ela. Os dias de tranquilidade de Karola e Laureta estão por um fio", afirmou Giovanna Antonelli também ao Gshow. Segundo o autor, João Emanuel Carneiro, a personagem voltará com "sangue nos olhos".