Desunião pode nos custar o 'brexit', alerta premiê do Reino Unido

Folhapress

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Após subir no palco da conferência anual de seu partido nesta quarta-feira (3) ao som de "Dancing Queen", do Abba, a primeira-ministra britânica, Theresa May, fez um alerta: a desunião dentro do Partido Conservador pode custar o "brexit" ao país.

"O Reino Unido não tem medo de sair sem acordo, se tiver de ser assim", disse. "Mas temos de ser sinceros sobre isso. Sair sem um acordo, introduzir tarifas e checagens nas fronteiras, seria um resultado ruim para o Reino Unido e para a União Europeia."

Theresa May reconheceu a existência de pedidos para que um novo referendo sobre o 'brexit' seja realizado, mas descartou essa possibilidade.

"Tivemos o voto do povo, e o povo decidiu sair. Um segundo referendo seria o voto dos políticos. Seria os políticos pedindo por outro resultado", afirmou.

A primeira-ministra disse que é crucial a união de seu partido contra o Partido Trabalhista que, segundo ela, está torcendo pela derrota das negociações.

"Os trabalhistas aceitariam qualquer acordo com Bruxelas, não importando o quão ruim seja para o Reino Unido. Mas eles rejeitariam qualquer acordo que eu traga para casa, não importando o quão bom seja para o Reino Unido."

Em uma série de entrevistas na terça (2), May havia anunciado um plano de imigração para o período pós-"brexit" que colocaria fim à livre circulação de pessoas entre o Reino Unido e países da União Europeia (EU), além de priorizar a instalação de estrangeiros altamente qualificados.

A ideia foi imediatamente rechaçada por líderes do bloco, que viram nela inclinação discriminatória.

Eles dizem que Londres quer escolher unilateralmente as áreas em que ficará mais próxima ou mais distante do continente após a separação (programada para 29 de março de 2019), adotando réguas diferentes segundo sua conveniência.

Para analistas, o anúncio de terça pode ter sido também uma tentativa de esvaziar a fala do ex-chanceler Boris Johnson na conferência conservadora.