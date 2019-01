Detran muda forma de vigilância para economizar de mais de R$ 1 milhão

AN-PR

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) reduziu os custos com vigilância em suas unidades adotando o sistema de vigilância monitorada por câmeras de segurança, gerando uma economia de R$ 1.135.620,96 por mês. Anteriormente, a vigilância era feita exclusivamente por postos de vigilância presencial, com o custo de R$ 3.133.205,47 por mês.

Esta medida foi adotada visando a economicidade e a revisão dos contratos de vigilância com as empresas terceirizadas. O gasto de mais de R$ 37 milhões por ano será reduzido para pouco mais de R$ 23 milhões, significando uma economia anual de quase R$ 13 milhões.

A combinação das duas modalidades de vigilância – presencial e monitorada – permitiu essa redução. O sistema de monitoramento está em fase final de implantação, e contemplará 67 unidades do Detran.